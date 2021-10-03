Игрок «Зенита-Казани» стал серебряным призером чемпионата мира

Сегодня в Италии завершился молодежный чемпионат мира по волейболу U-21. В числе игроков сборной России сереберяным призером стал и представитель «Зенита-Казани» – либеро Илья Федоров.

В Кальяри в финальной встрече россияне уступили сборной Италии (0:3). Бронза досталась сборной Польши, победившей в матче за третье место Аргентину (3:0).

Федоров был единственным игроком «Зенита», без которого казанцы стартовали в чемпионате российской суперлиги, победив в Красноярске «Енисей» (3:0). Вполне возможно, что во втором туре Федоров сыграет в Санкт-Петербурге в матче против «Динамо» (Ленинградская область).