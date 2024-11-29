Дмитрий Волков: «Алекно – великий человек и мировая глыба в истории волейбола»

Дмитрий Волков: «У нас сильный чемпионат, и практически каждая команда может обыграть друг друга»

Фото: zenit-kazan.com

«Вербов всегда старается найти индивидуальный подход к каждому игроку»

Дмитрий, в последние сезоны «Зенит-Казань» производит впечатление практически непобедимой команды. На твой взгляд, чем можно объяснить такую доминацию одного клуба в Суперлиге?

Непобедимые – громко сказано. У нас сильный чемпионат, и практически каждая команда может обыграть друг друга, что показали последние туры. Кто играет лучше в конкретном матче, тот и выигрывает, все просто. Мы играем, наверное, чуть более ровно. У нас в команде собраны большие мастера, классные игроки, которые сами по себе очень не любят проигрывать. Я об этом сужу даже на основе наших тренировок. Допустим, играем с ребятами в волейбольный теннис на интерес, и даже в нем все борются, выкладываются на максимум, никто никому не хочет уступать. У нас собран прекрасный тренерский штаб во главе с Алексеем Игоревичем Вербовым. Он привил нам философию, что мы должны играть вне зависимости от счета и уровня соперника. Каждый раз ты должен показывать свой лучший волейбол.

«Зенит-Казань» обладает рядом поистине легендарных, выдающихся волейболистов: Максим Михайлов, Артем Вольвич. Наверняка и этот фактор определяет чемпионский характер команды.

Это 100%. Макс Михайлов, Артем Вольвич – они ведь выиграли, кажется, все, что только можно на профессиональном уровне. Несмотря на их возраст, в них по-прежнему не угасает пыл, любовь к игре. Они все так же хотят побеждать из сезона в сезон. Я думаю, это говорит о многом.

Всю свою карьеру в «Зените-Казань» ты провел при наставничестве Алексея Вербова. Расскажите, как этот специалист повлиял на тебя за годы работы.

Алексей Игоревич дал очень много ценных советов, которые помогли мне стать лучше в волейболе. В целом отмечу, что наш главный тренер всегда старается найти индивидуальный подход к каждому игроку, помогает психологически быть сильнее. В волейболе это очень важно на самом деле. Есть тренеры, которые этому аспекту практически не уделяют времени, а ведь в важных матчах психология зачастую выходит на первый план. В этом плане Алексей Игоревич классный специалист, который умеет находить нужные слова во время игр.

«Алексей Игоревич дал очень много ценных советов, которые помогли мне стать лучше в волейболе» Фото: © «Татар-информ»

«Факел» взрастил меня как большого игрока»

Сколько наблюдал за тобой во время игр, ты на паркете всегда самый эмоциональный: заводишь себя, партнеров. Скорее всего, отвечаешь за здоровый микроклимат и в раздевалке?

Специально на матчах я никогда не кричу (улыбается). Нет такого, что я этим поддерживаю какой-то специальный свой образ игрока. Я просто в жизни человек такой, довольно эмоциональный. Никогда из себя ничего не выдавливаю, веду себя естественно. По поводу микроклимата в раздевалке – у нас все ребята очень веселые, многие любят пошутить, посмеяться. Поэтому все вносят свой вклад в атмосферу в команде.

Ты производишь впечатление очень яркого человека. Продолжительный период карьеры в холодном и северном Новом Уренгое, получается, никак не отразился на твоем характере?

Я же туда приехал совсем молодым 16-летним пацаном. Первый мой полноценный опыт во взрослом профессиональном волейболе. Поэтому на внешние факторы даже не обращал внимания. Погода суровая, да, но ничего страшного, и там люди хорошо живут. Почти 10 лет я провел в Новом Уренгое и могу сказать, что совершенно особые эмоции я испытывал, выступая за «Факел». Каждый раз приезжаю с особой теплотой туда в качестве уже игрока «Зенита». «Факел» взрастил меня как большого игрока, и я ему за это очень благодарен.

В Новом Уренгое, наверное, люди живут волейболом, город все-таки небольшой...

Нельзя сказать, что только им живут, потому что, насколько я знаю, там и мини-футбольная команда есть (МФК «Ямал», – прим. «ТИ-Спорт»). Но на матчах «Факела» всегда есть поддержка: громкая, шумная. Без фанатов на трибунах мы никогда не оставались.

«Почти 10 лет я провел в Новом Уренгое и могу сказать, что совершенно особые эмоции я испытывал, выступая за «Факел» Фото: fakelvolley.ru

«Легко с «Зенитом» Алекно не бывает»

В этом сезоне противостояния казанского и питерского «Зенитов» стали еще острее из-за фигуры Владимира Алекно. Алексей Игоревич как-то настраивал вас по-особенному на матчи с петербуржцами?

На Питер мы всегда настраиваемся одинаково. Все прекрасно понимают, что «Зенит» – это клуб, где постоянно собраны игроки высокого уровня, класса. Легко с ними никогда нам не бывает. Сейчас у них еще и такой прославленный тренер. Поэтому лишней мотивации и настроя против таких соперников не нужно.

Чувствуется сильный дух Алекно, когда ты играешь на площадке, а он стоит совсем рядом?

На площадке ты этого не чувствуешь, потому что не отвлекаешься на посторонние вещи. Но уверен, кто с ним работает в одной команде, ощущают, насколько это великий человек и мировая глыба в истории волейбола.

Какую команду в Суперлиге можно назвать самой неудобной для «Зенита-Казань»?

Сложно ответить на этот вопрос. Из года в год как-то все меняется. С московским «Динамо» у нас в последние годы сложились принципиальные противостояния, потому что в финалах периодически встречались. С «Локомотивом» не все гладко было в прошлых сезонах, вылетали от него, было дело. С «Белогорьем» у нас тоже всегда тяжелые матчи получаются, в прошлом сезоне два раза им уступили. Одну конкретную команду выделить трудно.

«Легко с «Зенитом» никогда нам не бывает. Сейчас у них еще и такой прославленный тренер» Фото: © «Татар-информ»

«Условия в Катаре были потрясающие, мне очень понравилось»

В конце весны ты заключил краткосрочный контракт с катарским клубом «Эр-Райан», с которым стал победителем на Кубке эмира. Расскажи подробнее, как вообще случился этот трансфер?

Мне поступило это предложение в конце прошлого сезона. Я быстрого ответа давать не стал, хотел дождаться окончания плей-офф с «Зенитом». В финале с «Динамо» мы управились за три игры и стали чемпионами. Я почувствовал, что у меня остались еще силы продолжить выступление и согласился на предложение «Эр-Райана». Мне было очень интересно попробовать себя в абсолютно новом и незнакомом чемпионате. Условия в Катаре были потрясающие, мне очень понравилось. Получил массу впечатлений, эмоций и самое главное – ни с чем не сравнимый опыт.

Руководство, тренерский штаб «Зенита» опасались за то, что ты можешь получить там незапланированную травму?

Разумеется, опасались. Но это не было так, что вот я захотел сам и поехал. Все было согласовано с руководством, обговорено, поэтому они меня нормально отпустили.

Вы поехали туда вместе с Максимом Сапожковым. Как вам жизнь, цены в Катаре?

Нам всё предоставили с Максом в Катаре: начиная от отеля, заканчивая машинами. Самим вообще ничего не надо было делать, никаких забот. Надо было постирать вещи – взял, отдал и свободен. В магазинах мы толком ничего не покупали, потому что у нас все было включено вместе с питанием, поэтому про цены я особо-то и рассказать не смогу.

«Мне было очень интересно попробовать себя в абсолютно новом и незнакомом чемпионате» Фото: стоп-кадр трансляции

«Местные игроки вообще не привыкли работать столько, сколько мы»

Чувствуется, что Катар – это такая страна… Золотая клетка, что ли?

Роскоши там предостаточно, конечно. Но сказать, что вся страна наполнена только богачами, нельзя. Это же наш стереотип о них. Там есть обычные люди, но и заряженные дядьки на «крузаках».

На экскурсии какие-то выбирались за время, проведенное в Катаре?

Вот не поверишь, никуда не выбирались вообще толком. Просто не было времени. Нам предлагали и на квадроциклах покататься, и на подводную рыбалку сходить, но промежутков свободных между играми и тренировками было очень мало. Поэтому мы ездили отдыхать на пляж и гуляли по торговым центрам.

Ничего себе. То есть командировка в Катар получилась максимально рабочей?

Да, у нас там игры были часто, чуть ли не через день, тренировки много времени занимали. Да и нам с Максом не хотелось приезжать туда как на курорт и просто отбывать номера в команде. Хотели ведь и себе, и другим доказать свой уровень. Поэтому работали честно.

Если говорить честно, в Катаре тренировки интенсивнее или слабее, чем у нас?

Там полегче выстроен тренировочный процесс, чем у нас. Местные игроки вообще не привыкли работать столько, сколько мы. Я думаю, это отчасти из-за плотности игр было. При желании можно было найти свободное для себя время. Мы с Максом гуляли по местным достопримечательностям в городе, но совсем недолго.

«Нет такого, что я поддерживаю какой-то специальный свой образ игрока. Я просто в жизни человек такой, довольно эмоциональный» Фото: zenit-kazan.com

«В Казани чувствуется, как люди сильно любят свою волейбольную команду»

Поиграв немного в Катаре, ты можешь сказать о популярности волейбола в стране?

Судя по зрителям на матчах, волейбол не сильно популярен в стране. Видимо, это направление в спорте у них только зарождается. Когда мы приехали с Максом в Катар, мы вообще не ощущали себя какими-то звездами. Могли спокойно пройтись по улице, никто на нас особого внимания не обращал. Если только на Макса, и то из-за его роста (рост Максима Сапожкова – 220 см, – прим. «ТИ-Спорт»).

В Катаре стараются масштабно организовать Кубок эмира, привезти туда мастеровитых игроков, звезд из Европы. Сама лига тоже в последние годы набирает обороты, появляются сильные клубы. Но волейбол как само направление в спорте, видно, еще только зарождается.

С уровнем популярности волейбола в России не сравнить.

Да, безусловно. В Казани, например, чувствуется, как люди сильно любят свою волейбольную команду, как переживают. У нас собирается полная арена, всегда ощущаешь мощную поддержку, когда играешь. В Катаре такого, конечно, нет.

Были какие-то забавные истории с Максимом у вас в Катаре?

Да, есть одна история. Мы добирались как-то в один из первых дней до нашей тренировочной арены. Нам ехать где-то минут тридцать. Мы едем, и в процессе поездки у всех слетели навигаторы. Ничего не показывает, мы понятия не имеем, как добираться до зала. В итоге вместо тридцати минут блуждали наощупь где-то полтора часа в поиске нашей арены. Еле добрались. Естественно, опоздали на тренировку. Остальные игроки в команде поржали над нами. Говорили, что мы в таком случае должны проставиться пиццей на всех. Но мы с Максом съехали с этой темы (улыбается).

Как правило, шейхи богаты на широкие жесты. Вам за победу на Кубке эмира подарили что-то особенное?

Да, когда мы уезжали, нас лично поблагодарил президент клуба. Он вручил мне, моей жене, Максу и его маме флаконы дорогих духов. Я попробовал нанести – очень классный аромат.