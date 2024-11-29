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Дмитрий Волков: «Алекно – великий человек и мировая глыба в истории волейбола»
29-летний доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорт». В нем серебряный призер Олимпиады в Токио – 2020 рассказал об опыте выступления за катарский клуб «Эр-Райан», а также поведал, как на него повлиял главный тренер казанской команды Алексей Вербов.
«Вербов всегда старается найти индивидуальный подход к каждому игроку»
Дмитрий, в последние сезоны «Зенит-Казань» производит впечатление практически непобедимой команды. На твой взгляд, чем можно объяснить такую доминацию одного клуба в Суперлиге?
Непобедимые – громко сказано. У нас сильный чемпионат, и практически каждая команда может обыграть друг друга, что показали последние туры. Кто играет лучше в конкретном матче, тот и выигрывает, все просто. Мы играем, наверное, чуть более ровно. У нас в команде собраны большие мастера, классные игроки, которые сами по себе очень не любят проигрывать. Я об этом сужу даже на основе наших тренировок. Допустим, играем с ребятами в волейбольный теннис на интерес, и даже в нем все борются, выкладываются на максимум, никто никому не хочет уступать. У нас собран прекрасный тренерский штаб во главе с Алексеем Игоревичем Вербовым. Он привил нам философию, что мы должны играть вне зависимости от счета и уровня соперника. Каждый раз ты должен показывать свой лучший волейбол.
«Зенит-Казань» обладает рядом поистине легендарных, выдающихся волейболистов: Максим Михайлов, Артем Вольвич. Наверняка и этот фактор определяет чемпионский характер команды.
Это 100%. Макс Михайлов, Артем Вольвич – они ведь выиграли, кажется, все, что только можно на профессиональном уровне. Несмотря на их возраст, в них по-прежнему не угасает пыл, любовь к игре. Они все так же хотят побеждать из сезона в сезон. Я думаю, это говорит о многом.
Всю свою карьеру в «Зените-Казань» ты провел при наставничестве Алексея Вербова. Расскажите, как этот специалист повлиял на тебя за годы работы.
Алексей Игоревич дал очень много ценных советов, которые помогли мне стать лучше в волейболе. В целом отмечу, что наш главный тренер всегда старается найти индивидуальный подход к каждому игроку, помогает психологически быть сильнее. В волейболе это очень важно на самом деле. Есть тренеры, которые этому аспекту практически не уделяют времени, а ведь в важных матчах психология зачастую выходит на первый план. В этом плане Алексей Игоревич классный специалист, который умеет находить нужные слова во время игр.
«Факел» взрастил меня как большого игрока»
Сколько наблюдал за тобой во время игр, ты на паркете всегда самый эмоциональный: заводишь себя, партнеров. Скорее всего, отвечаешь за здоровый микроклимат и в раздевалке?
Специально на матчах я никогда не кричу (улыбается). Нет такого, что я этим поддерживаю какой-то специальный свой образ игрока. Я просто в жизни человек такой, довольно эмоциональный. Никогда из себя ничего не выдавливаю, веду себя естественно. По поводу микроклимата в раздевалке – у нас все ребята очень веселые, многие любят пошутить, посмеяться. Поэтому все вносят свой вклад в атмосферу в команде.
Ты производишь впечатление очень яркого человека. Продолжительный период карьеры в холодном и северном Новом Уренгое, получается, никак не отразился на твоем характере?
Я же туда приехал совсем молодым 16-летним пацаном. Первый мой полноценный опыт во взрослом профессиональном волейболе. Поэтому на внешние факторы даже не обращал внимания. Погода суровая, да, но ничего страшного, и там люди хорошо живут. Почти 10 лет я провел в Новом Уренгое и могу сказать, что совершенно особые эмоции я испытывал, выступая за «Факел». Каждый раз приезжаю с особой теплотой туда в качестве уже игрока «Зенита». «Факел» взрастил меня как большого игрока, и я ему за это очень благодарен.
В Новом Уренгое, наверное, люди живут волейболом, город все-таки небольшой...
Нельзя сказать, что только им живут, потому что, насколько я знаю, там и мини-футбольная команда есть (МФК «Ямал», – прим. «ТИ-Спорт»). Но на матчах «Факела» всегда есть поддержка: громкая, шумная. Без фанатов на трибунах мы никогда не оставались.
«Легко с «Зенитом» Алекно не бывает»
В этом сезоне противостояния казанского и питерского «Зенитов» стали еще острее из-за фигуры Владимира Алекно. Алексей Игоревич как-то настраивал вас по-особенному на матчи с петербуржцами?
На Питер мы всегда настраиваемся одинаково. Все прекрасно понимают, что «Зенит» – это клуб, где постоянно собраны игроки высокого уровня, класса. Легко с ними никогда нам не бывает. Сейчас у них еще и такой прославленный тренер. Поэтому лишней мотивации и настроя против таких соперников не нужно.
Чувствуется сильный дух Алекно, когда ты играешь на площадке, а он стоит совсем рядом?
На площадке ты этого не чувствуешь, потому что не отвлекаешься на посторонние вещи. Но уверен, кто с ним работает в одной команде, ощущают, насколько это великий человек и мировая глыба в истории волейбола.
Какую команду в Суперлиге можно назвать самой неудобной для «Зенита-Казань»?
Сложно ответить на этот вопрос. Из года в год как-то все меняется. С московским «Динамо» у нас в последние годы сложились принципиальные противостояния, потому что в финалах периодически встречались. С «Локомотивом» не все гладко было в прошлых сезонах, вылетали от него, было дело. С «Белогорьем» у нас тоже всегда тяжелые матчи получаются, в прошлом сезоне два раза им уступили. Одну конкретную команду выделить трудно.
«Условия в Катаре были потрясающие, мне очень понравилось»
В конце весны ты заключил краткосрочный контракт с катарским клубом «Эр-Райан», с которым стал победителем на Кубке эмира. Расскажи подробнее, как вообще случился этот трансфер?
Мне поступило это предложение в конце прошлого сезона. Я быстрого ответа давать не стал, хотел дождаться окончания плей-офф с «Зенитом». В финале с «Динамо» мы управились за три игры и стали чемпионами. Я почувствовал, что у меня остались еще силы продолжить выступление и согласился на предложение «Эр-Райана». Мне было очень интересно попробовать себя в абсолютно новом и незнакомом чемпионате. Условия в Катаре были потрясающие, мне очень понравилось. Получил массу впечатлений, эмоций и самое главное – ни с чем не сравнимый опыт.
Руководство, тренерский штаб «Зенита» опасались за то, что ты можешь получить там незапланированную травму?
Разумеется, опасались. Но это не было так, что вот я захотел сам и поехал. Все было согласовано с руководством, обговорено, поэтому они меня нормально отпустили.
Вы поехали туда вместе с Максимом Сапожковым. Как вам жизнь, цены в Катаре?
Нам всё предоставили с Максом в Катаре: начиная от отеля, заканчивая машинами. Самим вообще ничего не надо было делать, никаких забот. Надо было постирать вещи – взял, отдал и свободен. В магазинах мы толком ничего не покупали, потому что у нас все было включено вместе с питанием, поэтому про цены я особо-то и рассказать не смогу.
«Местные игроки вообще не привыкли работать столько, сколько мы»
Чувствуется, что Катар – это такая страна… Золотая клетка, что ли?
Роскоши там предостаточно, конечно. Но сказать, что вся страна наполнена только богачами, нельзя. Это же наш стереотип о них. Там есть обычные люди, но и заряженные дядьки на «крузаках».
На экскурсии какие-то выбирались за время, проведенное в Катаре?
Вот не поверишь, никуда не выбирались вообще толком. Просто не было времени. Нам предлагали и на квадроциклах покататься, и на подводную рыбалку сходить, но промежутков свободных между играми и тренировками было очень мало. Поэтому мы ездили отдыхать на пляж и гуляли по торговым центрам.
Ничего себе. То есть командировка в Катар получилась максимально рабочей?
Да, у нас там игры были часто, чуть ли не через день, тренировки много времени занимали. Да и нам с Максом не хотелось приезжать туда как на курорт и просто отбывать номера в команде. Хотели ведь и себе, и другим доказать свой уровень. Поэтому работали честно.
Если говорить честно, в Катаре тренировки интенсивнее или слабее, чем у нас?
Там полегче выстроен тренировочный процесс, чем у нас. Местные игроки вообще не привыкли работать столько, сколько мы. Я думаю, это отчасти из-за плотности игр было. При желании можно было найти свободное для себя время. Мы с Максом гуляли по местным достопримечательностям в городе, но совсем недолго.
«В Казани чувствуется, как люди сильно любят свою волейбольную команду»
Поиграв немного в Катаре, ты можешь сказать о популярности волейбола в стране?
Судя по зрителям на матчах, волейбол не сильно популярен в стране. Видимо, это направление в спорте у них только зарождается. Когда мы приехали с Максом в Катар, мы вообще не ощущали себя какими-то звездами. Могли спокойно пройтись по улице, никто на нас особого внимания не обращал. Если только на Макса, и то из-за его роста (рост Максима Сапожкова – 220 см, – прим. «ТИ-Спорт»).
В Катаре стараются масштабно организовать Кубок эмира, привезти туда мастеровитых игроков, звезд из Европы. Сама лига тоже в последние годы набирает обороты, появляются сильные клубы. Но волейбол как само направление в спорте, видно, еще только зарождается.
С уровнем популярности волейбола в России не сравнить.
Да, безусловно. В Казани, например, чувствуется, как люди сильно любят свою волейбольную команду, как переживают. У нас собирается полная арена, всегда ощущаешь мощную поддержку, когда играешь. В Катаре такого, конечно, нет.
Были какие-то забавные истории с Максимом у вас в Катаре?
Да, есть одна история. Мы добирались как-то в один из первых дней до нашей тренировочной арены. Нам ехать где-то минут тридцать. Мы едем, и в процессе поездки у всех слетели навигаторы. Ничего не показывает, мы понятия не имеем, как добираться до зала. В итоге вместо тридцати минут блуждали наощупь где-то полтора часа в поиске нашей арены. Еле добрались. Естественно, опоздали на тренировку. Остальные игроки в команде поржали над нами. Говорили, что мы в таком случае должны проставиться пиццей на всех. Но мы с Максом съехали с этой темы (улыбается).
Как правило, шейхи богаты на широкие жесты. Вам за победу на Кубке эмира подарили что-то особенное?
Да, когда мы уезжали, нас лично поблагодарил президент клуба. Он вручил мне, моей жене, Максу и его маме флаконы дорогих духов. Я попробовал нанести – очень классный аромат.
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