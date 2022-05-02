Игрок «Зенита» Дмитрий Волков: «Волейбол – мое любимое дело, кайфую от него каждый день»

Серебряный призер Олимпиады в Токио, волейболист «Зенит-Казань» Дмитрий Волков в интервью спортивной редакции «Татар-информа» рассказал о предстоящем Финале шести в Казани и своих впечатлениях от столицы Татарстана.

Дмитрий Волков: «Мои эмоции точно не наиграны — это порыв души» Фото: © zenit-kazan.com

«Мы со Спиридоновым абсолютно разные»

Последний матч «Зенит» сыграл в Ханты-Мансийске с «Югрой-Самотлор» 16 апреля, а следующий будет уже в домашнем «Финале шести» 5 мая. Почти три недели без матчей. Как это может сказаться на игровом тонусе команды?

Тут может быть двоякий эффект, как положительный, так и отрицательный. У меня еще не было такого перерыва. Но я уверен, что к решающим матчам мы подойдем в оптимальной форме, восстановившимися, голодными до игры.

Многие поклонники «Зенита» считают вас преемником эпатажного Алексея Спиридонова, глядя на ваши эмоции в игре. Согласны?

У каждого свое мнение. Я считаю, что мы абсолютно разные, включая поведение на площадке.

Над предложением перейти в «Зенит» долго думали?

Наверное, это было третье по счету приглашение из Казани. Главное для меня было решение уйти из «Факела». Оно мне тяжело далось. А казанский «Зенит» меня очень привлек. Поговорил с тренером и принял решение, довольно быстро.

Что больше всего удивило в казанском клубе?

Начнем с того, что меня все здесь полностью устраивает. Не сказать чтобы что-то удивило конкретно. Наверное, выделю организацию, каждый человек в клубе полностью погружен в свою работу, четко ее исполняет.

«Эмоции в ходе игры заряжают команду, заряжают болельщиков, многим из которых это нравится. Это шоу!» Фото: © zenit-kazan.com

Был момент, когда в один год чемпионами России стали хоккейный «Ак Барс», футбольный «Рубин» и волейбольный «Зенит»!

Уже поняли, почему Казань называют спортивной столицей России?

Ни в одном городе нет столько классных команд, которые почти во всех видах спорта каждый год что-то выигрывают. Был момент, когда в один год чемпионами России стали хоккейный «Ак Барс», футбольный «Рубин» и волейбольный «Зенит»!

Со стороны кажется, что вы одинаково сильны буквально во всех компонентах волейбола — прием, атака, блок, подача. Что сами думаете?

Точно не самая сильная моя сторона это прием. Но вскоре после приезда в Казань после занятий я стал чувствовать, что прогресс на приеме у меня пошел. Но еще очень много нужно уделять этому внимание, как и другим элементам игры.

Ваша подруга Ксения посещает домашние матчи «Зенита»?

Обязательно, на всех играх бывает. Она моя главная болельщица. Но в мою работу не лезет. Она хранительница очага, моя поддержка и опора, а мое дело хранить нашу семью.

Если у вас будет свадьба, пригласите на торжество почетного гостя — Сергея Тетюхина, одного из твоих кумиров в волейболе? Вы же еще пацаном с ним сфотографировались...

Пока я не думал ни о том, ни о другом. Придет время, буду думать. Что до фотографии, то дело было в Новокуйбышевске, я Сергею показывал потом это фото и выставил его в свой Инстаграмм. Обсудили этот момент в ходе олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

«Это мое любимое дело, кайфую от него каждый день» Фото: © zenit-kazan.com

«Мне больше нравится завоевывать новые награды, чем концентрироваться на старых»

Вы занимаетесь волейболом почти 20 лет. Если честно, не надоело?

Точно не надоело. Это мое любимое дело, кайфую от него каждый день. Не было бы любимым делом — зачем тогда заниматься им?

Где храните свои многочисленные награды?

Дома у родителей в Новокуйбышевске. Почти все медали там хранятся, отец всегда находит место для новых. Всегда хочется побеждать и завоевывать новые награды. Сам то я редко смотрю на эти трофеи, это родителям нравится. Они любят показывать награды сына своим друзьям и родственникам. А мне больше нравится завоевывать новые награды, прежде всего, командные, чем концентрироваться на старых.

Как так получилось, что вы так и не сыграли в «Нове» – команде своего родного города?

«Нова» предлагала мне контракт. Но он был долгосрочным, с какой-то туманной перспективой. И его условия были таковы, что даже на еду мне бы не хватило. Поэтому на семейном совете мы рассматривали два варианта - «Факел» (Новый Уренгой) и «Зенит» (Казань). В тот момент и мне, и маме больше понравились условия «Факела». Во время выступления за за СДЮШОР финансовая составляющая «Факела» была не лучше, но были отличные условия для спорта, для прогресса.

«Казанский «Зенит» меня очень привлек. Поговорил с тренером и принял решение, довольно быстро» Фото: © zenit-kazan.com

«Мы занимались дома, из подручных средств сделали импровизированную сетку и играли через нее»

Кто больше в детстве занимался с вами волейболом — мама или дядя? Евгений Петропавлов, он профессионально играл в волейбол, а сейчас исполнительный директор «Новы»?

Уточню, что Петропавлов муж родной сестры моей мамы. А первые тренировки проходили дома. Мама у меня работала преподавателем физкультуры в школе. Именно она ставила мне базовую технику, передачу снизу отрабатывал, прежде всего — дома, где и с мячом занимались. Соседи ругались, слыша стук мяча о стену. Мама ставила технику в зале, а мячом я стучал уже сам дома, и мама тоже ругалась, что я стучу дома, как и соседи. А по поводу дяди, то мы тоже занимались дома, из подручных средств сделали импровизированную сетку и играли через нее. Каким-то моментам он научил меня дома, которыми я пользуюсь до сих пор. Например, прижать и выкинуть мяч от блока.Так еще в детстве я прошел хорошую школу волейбола.

Ваше поколение 1995 года рождения выиграло в Европе и мире все возможное, только три подряд выигранных чемпионата мира до 19, 21 и 23 лет говорят о многом. В чем же ваша сила?

У нас сложился хороший набор исполнителей на каждой позиции. Ударный год был. Все были одаренные и физически сильные. И сейчас многие из нашей молодежной сборной на ведущих ролях в своих клубах и сборной. Много тренировались и побеждали. Хороший был стимул.

Как думаете, диплом тренера по волейболу, который вы получили в Краснодарском институте физкультуры, пригодится в жизни?

Пока не знаю, рано еще думать. Надеюсь и, это самое главное, хочу играть долго, а потом время покажет.

«Они сохранили в команде почти всех, начинавших в молодежке подростками, и мы все долго играли. И мы много сделали для «Факела» за это время» Фото: © fakelvolley.ru

«Мои эмоции точно не наиграны — это порыв души»

Десять лет вы отыграли в одном клубе, «Факеле», по нынешним временам это редкость, хотя Максим Михайлов в «Зените» с 2010 года. А что про свой случай скажете?

Это, наверное, большая заслуга руководства клуба. Они сохранили в команде почти всех, начинавших в молодежке подростками, и мы все долго играли. И мы много сделали для «Факела» за это время. Отличные отношения были в клубе, включая мой случай. Не перестаю благодарить президента клуба Николая Капранова. Если бы не он, как знать, где я бы был сейчас. А так у меня и мысли не было уходить, хотя предложения были. Хотелось играть на благо «Факела».

Яркие эмоции на площадке идут у тебя изнутри или это просто твоя манера игры?

Мои эмоции точно не наиграны — это порыв души. Эмоции в ходе игры заряжают команду, заряжают болельщиков, многим из которых это нравится. Это шоу!

Не было конфликтов с соперниками на площадке из-за ваших бурных эмоций?

В последнее время точно не было. А вот раньше некоторые реагировали, ведь кто-то специально провоцирует, я же просто улыбаюсь в ответ.



Фото на анонсе: zenit-kazan.com