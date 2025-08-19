Игрок «Урала» Сунгатулин: «Было на 100% понятно, что нас никто не возьмет в РПЛ»

Фото: fc-ural.ru

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин вспомнил ситуацию с исключением «Торпедо» из РПЛ за скандал с подкупом судей в Первой лиге.

«В истории, кто заменит «Торпедо» в РПЛ, было на 100% понятно, что «Урал» никто не возьмет. Поэтому даже никто не думал об этом. Все сразу осознавали, что будет «Оренбург». Поэтому даже намека не было, возьмут нас или нет. У меня была точно уверенность, что нас не возьмут. Потому что, я думаю, там было все решено заранее», – сказал Сунгатулин «Чемпионату».

Напомним, в текущем сезоне «Урал» идет на втором месте в таблице ФНЛ с 12 очками. «Торпедо» же идет на 14-м с четырьмя баллами. Лидирует в лиге «Факел» с 15 баллами.