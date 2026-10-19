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На главную ТИ-Спорт 19 октября 2026 14:07

Игрок УНИКСа Рэйнольдс вошел в символическую пятерку игроков недели Единой лиги

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Игрок УНИКСа Рэйнольдс вошел в символическую пятерку игроков недели Единой лиги
Фото: unics.ru

Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку по итогам прошедшей игровой недели. В нее вошли баскетболисты пяти клубов турнира.

Символическая пятерка Единой лиги за игровую неделю с 12 по 18 октября:

- Джален Рэйнольдс (УНИКС);

- Уэнделл Грин («Автодор»);

- Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

- Джеремайя Мартин («Бетсити Парма»);

- Самсон Руженцев (ЦСКА).

Регулярный чемпионат, стартовавший 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдет в два этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде. Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

#БК Уникс
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