Игрок УНИКСа Рэйнольдс вошел в символическую пятерку игроков недели Единой лиги

Фото: unics.ru

Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку по итогам прошедшей игровой недели. В нее вошли баскетболисты пяти клубов турнира.

Символическая пятерка Единой лиги за игровую неделю с 12 по 18 октября:

- Джален Рэйнольдс (УНИКС);

- Уэнделл Грин («Автодор»);

- Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

- Джеремайя Мартин («Бетсити Парма»);

- Самсон Руженцев (ЦСКА).

Регулярный чемпионат, стартовавший 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдет в два этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде. Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.