Игрок УНИКСа Рэйнольдс вошел в символическую пятерку игроков недели Единой лиги
Единая лига ВТБ объявила символическую пятерку по итогам прошедшей игровой недели. В нее вошли баскетболисты пяти клубов турнира.
Символическая пятерка Единой лиги за игровую неделю с 12 по 18 октября:
- Джален Рэйнольдс (УНИКС);
- Уэнделл Грин («Автодор»);
- Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);
- Джеремайя Мартин («Бетсити Парма»);
- Самсон Руженцев (ЦСКА).
Регулярный чемпионат, стартовавший 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года.
В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдет в два этапа. На первом этапе все команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде. Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.