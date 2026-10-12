Игрок УНИКСа Ратэн-Мэйс вошел в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку лучших баскетболистов по итогам третьей игровой недели сезона-2026/2027. В нее вошли игроки пяти разных клубов.

В состав вошли: Ксэвьер Ратэн-Мэйс (УНИКС), Мело Тримбл (ЦСКА), Джеремайя Мартин («Бетсити Парма»), Уэнделл Грин («Автодор») и Георгий Жбанов («Зенит»).

Регулярный чемпионат стартовал 25 сентября и завершится 4 апреля 2027 года.

В сезоне-2026/2027 турнир пройдет в два этапа: на первом все команды сыграют друг с другом в два круга — дома и на выезде.