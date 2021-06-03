Игрок сборной России о финале УНИКС - ЦСКА: В начале серии преимущество будет у казанцев

Антон Понкрашов, разыгрывающий ЦСКА в 2006-2010, УНИКСа в 2014-2019 поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своим ожиданиями от финала Единой лиги ВТБ УНИКС-ЦСКА. Игрок олимпийской сборной России по баскетболу 3х3 считает, что в начале серии преимущество будет у казанцев.

«Мне кажется, что сейчас, в начале серии, преимущество будет у казанцев. Поскольку эмоциональная составляющая очень важна, в финалах игроки отдаются по максимуму. А ЦСКА отыграл «Финал четырех» Евролиги, где выложился по полной программе, им теперь нужно перестроится, вопрос, сколько времени для этого понадобится», – заявил игрок.

Понкрашов, игравший в УНИКС в финале лиги ВТБ 2016 года, надеется, что казанская публика поддержит УНИКС: «В то время как УНИКС спокойно готовился к финалу лиги ВТБ, разбирал соперника, нарабатывал тактические заготовки. В первых двух матчах точно преимущество психологическое и физическое преимущество будет за УНИКСом. Хочется чтобы в Казани было много людей на трибунах и был праздник на трибунах. Помню, как мы с УНИКСом неплохо бились в финале с ЦСКА в 2016 году».