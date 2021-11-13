Игрок «Рубина» Сильвие Бегич заявил о желании получить российское гражданство

Игрок «Рубина» Сильвие Бегич, отданный в аренду самарским «Крыльям Советов», заявил, что хочет получить российское гражданство. Об этом сообщает Metaratings.ru.

«Я сейчас буду получать российский паспорт, я уже 5 лет в России и решил, что лучше здесь не буду считаться легионером», — сказал Бегич.

Футболист перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из «Рубина» в сентябре 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл за самарцев семь матчей, в которых забил один гол.