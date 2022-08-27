Игрок «Рубина» Саплинов перенес операцию и пропустит три месяца

Сегодня полузащитник казанского «Рубина» Александр Саплинов, у которого диагностирован перелом пятой плюсневой кости, успешно прооперирован, сообщает клубная пресс-служба.

Срок восстановления футболиста составит около трех месяцев. В «Рубин» уроженец Старого Оскола Саплинов перешел год назад из «Ростова». Контракт 25-летнего полузащитника с казанским клубом, за который он успел провести пять матчей, действует до 30 июня 2023 года.

Помимо «Рубина» и «Ростова» Саплинов выступал за «Сокол» (Саратов), «Энергомаш» (Белгород), «Уфу», «Ротор» (Волгоград) и «Балтику». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 350 тыс. евро.