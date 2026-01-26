Игрок «Рубина» Марвин Чуни перешел в «Бари» на правах аренды

фото: rubin-kazan.ru

Форвард казанского «Рубина» Марвин Чуни продолжит сезон в Италии. Клуб подтвердил, что албанский футболист переходит в итальянский «Бари» на правах аренды, которая будет действовать до конца текущего сезона 2025/2026.

Эта аренда для Чуни станет второй в нынешнем футбольном году. Первую его половину он уже провел в составе «Сампдории», также выступающей в Серии В. За генуэзский клуб албанец провел 15 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также сыграл одну игру в Кубке Италии.

Напомним, что Марвин Чуни стал игроком «Рубина» в сентябре 2024 года. В составе казанской команды он успел провести 10 матчей в Мир РПЛ и 4 игры в Кубке России, однако результативными действиями в них не отметился.