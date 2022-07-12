Игрок «Рубина» Ломовицкий тренируется с «Химками» и может перейти в подмосковный клуб

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий может покинуть казанский клуб и перейти в «Химки». Сегодня представитель Наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что футболист уже тренируется с подмосковным клубом.

«Да, все верно пишут по поводу Ломовицкого. На тренировке он был, мы смотрим пока что. Окончательной договорённости нет. Как только она будет, мы обязательно об этом объявим. Не исключаю, что в ближайшее время футболист сможет вернуться в "Химки". Он уже выступал за клуб в сезоне-2020/2021 и провёл матчей 12», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, что «Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из Российской Премьер-лиги, заняв 15-е место в таблице чемпионата.

Команда Леонида Слуцкого в первом туре Первой лиги сыграет с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.