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Спорт
30 августа 2022  11:50
Артур Халилуллов

Игрок «Рубина» Кузнецов выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки

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Футболист «Рубина» Даниил Кузнецов в ближайшее время перенесет хирургическую операцию. 19-летний полузащитник на тренировке получил травму – разрыв передней крестообразной связки.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит длительный срок тренировок и игр.

Отметим, что обычный срок восстановления от разрыва «крестов» составляет шесть месяцев.

Кузнецов перешел в «Рубин» в феврале 2022 года из питерского «Зенита». Он подписал контракт с казанцами до декабря 2026 года.

По условиям сделки, клуб из Санкт-Петербурга может выкупить футболиста в это трансферное окно за 800 тысяч евро, в зимнее окно за 2,5 млн, а следующим летом за 3,5 млн.

#Рубин #футбол #первая лига
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