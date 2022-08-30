Игрок «Рубина» Кузнецов выбыл на полгода из-за разрыва крестообразной связки

Футболист «Рубина» Даниил Кузнецов в ближайшее время перенесет хирургическую операцию. 19-летний полузащитник на тренировке получил травму – разрыв передней крестообразной связки.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист пропустит длительный срок тренировок и игр.

Отметим, что обычный срок восстановления от разрыва «крестов» составляет шесть месяцев.

Кузнецов перешел в «Рубин» в феврале 2022 года из питерского «Зенита». Он подписал контракт с казанцами до декабря 2026 года.

По условиям сделки, клуб из Санкт-Петербурга может выкупить футболиста в это трансферное окно за 800 тысяч евро, в зимнее окно за 2,5 млн, а следующим летом за 3,5 млн.