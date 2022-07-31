Игрок «Рубина» Кабутов – об игре с «Уфой»: Задача – выйти в РПЛ, без разницы с кем играть

Защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился ожиданиями от игры третьего тура Первой лиги против «Уфы». По словам футболиста, несмотря на то, что противостояние башкирскому клубу является для казанцев принципиальным, команде без разницы с кем играть и кого обыгрывать.

«Готовимся в штатном режиме, важная игра. Хотя сезон длинный, но ошибаться больше нельзя. Поэтому играем на победу. Все матчи важны. Наша задача – выйти в Премьер-Лигу, поэтому не выбираем, с кем играть», – цитирует Кабутова пресс-служба клуба.

Кроме того, экс-футболист «Уфы» рассказал подробнее о башкирском клубе, а также столице Башкортостана.

«В данный момент это неплохая команда. Во втором туре они проигрывали 0:1, но выиграли 2:1, поэтому есть характер. Костяк у них остался. Будет в любом случае тяжело, но нам нужна победа. Что могу сказать о городе? Мне Уфа понравилась. Но я был там несколько месяцев, поэтому везде не был», – подчеркнул Кабутов.

Напомним, следующая игра «Рубина» состоится 1 августа в 20:00 по московскому на стадионе «Казань Арена» против «Уфы».