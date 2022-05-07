Игрок «Рубина» Игнатьев — об игре с «Локомотивом»: «Будет приятно вернуться на Черкизово»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящей игры 28-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Локомотива». По словам футболиста, команде важно реабилитироваться в глазах болельщиков после разгромного поражения от «Сочи» со счетом 0:6.

«Сумели ли мы отойти от поражения от "Сочи" или нет, покажет ближайшая игра с "Локомотивом". Мы спокойно готовимся. Мы понимаем, что мы ужасно сыграли в прошлой игре и нам нужно реабилитироваться перед нашими болельщиками», — сказал Игнатьев клубному телевидению.

Кроме того, полузащитник казанцев заявил, что ему будет приятно сыграть против своей бывшей команды.

«Буду играть против бывшей команды, в которой провёл много потрясающих лет. Наверное, да, будут какие-то эмоции, тем более играем в Черкизово, на арене, в которой я играл много лет. Постараемся победить», — подчеркнул Игнатьев.

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 29 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги и находится в зоне стыковых матчей.

Ближайшая игра против «Локомотива» состоится 8 мая в 19:00 на стадионе «РЖД Арена» в Москве.