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На главную ТИ-Спорт 21 июля 2025 16:38

Игрок «Ростова» Кучаев рассказал, чего не хватило его команде для победы над «Зенитом»

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Игрок «Ростова» Кучаев рассказал, чего не хватило его команде для победы над «Зенитом»
Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Конечно, мы подустали. Но и "Зенит", наверное, тоже подустал. Во втором тайме у обеих команд становится меньше сил, чем в первом. Думаю, мы просто немного переживали за результат и закатились назад. А надо было продолжать играть так, как играли в первом тайме, представить, что счёт 0:0, и придерживаться своего плана», – сказал Кучаев «Чемпионату».

Напомним, в следующем туре «Ростов» сыграет с московским «Динамо». Встреча состоится 26 июля в 17:30 по мск. «Зенит» же во втором туре встретится с «Рубином» в Казани. Матч пройдет 27 июля в 20:00 по мск.

#фк зенит #спорт #фк ростов #премьер-лига #футбол
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