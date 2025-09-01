news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 1 сентября 2025 13:15

Игрок «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди объяснил, почему решил остаться в Нижнекамске

Читайте нас в
Телеграм
Игрок «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди объяснил, почему решил остаться в Нижнекамске
Фото: hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди поделился впечатлениями о России и объяснил, почему не принял предложения из Швейцарии и Германии.

«У меня были предложения, я изучал варианты в Швейцарии и Германии, но в итоге захотел провести еще один сезон в России. Я уже полностью освоился здесь, привык к партнерам, клубу, руководству, всех знаю, так что мне было легко согласиться и остаться в Нижнекамске», – сказал Ди «Чемпионату».

Канадец рассказал, что долго над принятием решения не думал, и отозвался о Нижнекамске как о небольшом и комфортном городе.

Также Ди отметил, что ему приятно работать с новым тренерским штабом во главе с Игорем Гришиным.

Новый контракт между 31-летним канадским нападающим и «Нефтехимиком» продлен на один год.

В сезоне 2024/25 Ди провел за нижнекамцев 59 матчей. На его счету 15 голов и 14 результативных передач.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025