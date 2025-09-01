Игрок «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди объяснил, почему решил остаться в Нижнекамске

Фото: hcnh.ru

Нападающий «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди поделился впечатлениями о России и объяснил, почему не принял предложения из Швейцарии и Германии.

«У меня были предложения, я изучал варианты в Швейцарии и Германии, но в итоге захотел провести еще один сезон в России. Я уже полностью освоился здесь, привык к партнерам, клубу, руководству, всех знаю, так что мне было легко согласиться и остаться в Нижнекамске», – сказал Ди «Чемпионату».

Канадец рассказал, что долго над принятием решения не думал, и отозвался о Нижнекамске как о небольшом и комфортном городе.

Также Ди отметил, что ему приятно работать с новым тренерским штабом во главе с Игорем Гришиным.

Новый контракт между 31-летним канадским нападающим и «Нефтехимиком» продлен на один год.

В сезоне 2024/25 Ди провел за нижнекамцев 59 матчей. На его счету 15 голов и 14 результативных передач.