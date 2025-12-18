Игрок «Нефтехимика» Булат Шафигуллин удален до конца матча за удар в лицо судьи

Фото: hcnh.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске произошёл серьёзный инцидент с участием нападающего местного «Нефтехимика» Булата Шафигуллина. В ходе потасовки на льду хоккеист, намереваясь ударить игрока омского «Авангарда» Джозефа Чеккони, попал в лицо линейному судье.

После эпизода нападающий был удалён до конца матча за физический контакт с арбитром.

Сама игра на «Нефтехим-Арене» завершилась победой гостей со счётом 3:0.