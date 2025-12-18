news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 декабря 2025 22:26

Игрок «Нефтехимика» Булат Шафигуллин удален до конца матча за удар в лицо судьи

Читайте нас в
Телеграм
Игрок «Нефтехимика» Булат Шафигуллин удален до конца матча за удар в лицо судьи
Фото: hcnh.ru

В матче регулярного чемпионата КХЛ в Нижнекамске произошёл серьёзный инцидент с участием нападающего местного «Нефтехимика» Булата Шафигуллина. В ходе потасовки на льду хоккеист, намереваясь ударить игрока омского «Авангарда» Джозефа Чеккони, попал в лицо линейному судье.

После эпизода нападающий был удалён до конца матча за физический контакт с арбитром.

Сама игра на «Нефтехим-Арене» завершилась победой гостей со счётом 3:0.

#ХК Нефтехимик #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025