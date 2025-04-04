Игрок «КАМАЗа» Фартуна: «В Саратове заселили в санаторий, где меня искусали клопы»

Полузащитник «КАМАЗа» Борис Фартуна в беседе с «ТИ-Спорт» рассказал о своей жизни в Набережных Челнах и о пребывании в стане «автозаводцев», об уходе из футбола в 16 лет и подписании контракта с профессиональным клубом и многом другом.





Фото: социальные сети ФК "Камаз"

«Главную роль в футболе играет психология. На второй план пускай выходит физика, поскольку из головы все идет»

- Борис вы второй год пребываете в «КАМАЗе». Расскажите, как вам Набережные Челны?

- Со второго года уже легче пошло, свыкся. Хороший город, хороший клуб. В целом уже обосновался нормально здесь. Уже стало легче, чем раньше, когда приходилось разбираться со всем и понимать, что и как.

- А вообще трудно было на психологическом уровне переезжать из Москвы в промышленный город?

- Да, супер-трудно было. Я думал, что во многих городах есть необходимые вещи, как в Москве. Мне очень сильно нравится взять кофе и просто гулять. В Москве полно таких мест, где можно пройтись. Челны - город поменьше, соответственно и мест меньше. И приходилось в голове расставлять все в правильное русло, чтобы правильно работалось и правильно отдыхалось (смеется).

- А чем занимаетесь в Челнах в свободное время?

- Например, сегодня выходной, и пойдем просто гулять, зайдем в кофейню, возьмем кофе и будем просто по городу ходить (смеется). Погода хорошая, стало теплее.

- Есть мнение, что если в городе особо нет никаких активностей, то и от футбола ничего не отвлекает. Вы согласны с этим?

- В целом не согласен. Все дело в людях. Какие приоритеты расставил себе человек. Нужно уделять больше времени своему любимому делу. Вообще неважно, где футбольный клуб находится. Вопрос лишь в том, в родном ты городе или другом. В этом есть психологическая разница.

- За полтора года пребывания в Первой лиге ощутили личный прогресс в карьере?

- Сто процентов прогресс есть. В плане психологии очень сильно подтянулся. Понял, что главную роль в футболе играет психология. На второй план пускай выходит физика, поскольку из головы все идет. Если ты как-то неправильно думаешь, занимаешься самобичеванием, то физика никак тебе не поможет. Поэтому прогресс точно есть. И он большой.

«Когда я хожу поиграть в компьютеры, там часто меня узнают». Фото: социальные сети ФК «Камаз»

«В Саратове квартиры не давали, меня заселили в санаторий, где в первый день меня искусали клопы»

- В Челнах вас часто узнают болельщики «КАМАЗа»?

- Частенько. В основном это парни, которые чуть помоложе меня, моего возраста. Ребята постарше реже узнают. В том числе, когда я хожу поиграть в компьютеры, там часто меня узнают (смеется).

- А в игры какого жанра вы играете?

- Очень долго играл в Apex Legends. Но сейчас с ребятами вдесятером собираемся, начали играть пять на пять в CS:GO. Когда CS2 вышла, я уже перестал играть, но сейчас ребята подтянули, поэтому я полагаю, что заново приду туда (смеется).

- Ранее вы рассказывали, что в Саратове снимали квартиру, где были клопы. В Челнах с этим вопросом все нормально?

- Слава богам, в Челнах дают «квартирные» (деньги, покрывающие некоторые затраты на съем квартиры, прим. «ТИ-Спорта»). Все с этим хорошо. В Саратове квартиры не давали, меня заселили в санаторий, где в первый день меня искусали клопы. Мне пришлось звонить маме. Я молодой тогда еще очень был. Первые деньги, которые я там получил, были супер-маленькие. Справлялись всей семьей с этой проблемы.

- А если говорить про жилье в Челнах, там дорого выходит по деньгам? Говорят, что у «КАМАЗа» есть в городе свое общежитие, и в основном иногородние футболисты живут там.

- Есть общежитие, просто я живу с будущей женой. Вряд ли там получится жить, так как там живут в основном пацаны в основном по двойкам по тройкам. Поэтому мне приходится снимать квартиру. Цены, честно говорят, идут сильно вверх. Смотрю на Казань, и в Челнах цены выше. Не понимаю почему. В целом я нашел себе подходящий вариант, и мне хорошо (смеется).

«Не успеваю скучать по 2DROTS. А так, когда приезжаю в Москву, конечно, можем встретиться, посидеть покушать вместе, поговорить». Фото: fckamaz.ru

«Обратно в 2DROTS звали. Я говорю: в Премьер-лигу выйдете и придете»

- Вы ранее выступали в Медиалиге. В целом вы сейчас следите за выступлениями своей бывшей команды?

- Ну я не прям уж фанат, слежу, когда они играют. Если мне попадается, то смотрю. Да и ребята перестали упоминать про Медиалигу.

- Вы не общаетесь с президентами 2DROST Жекой и Никитом?

- Общаюсь, когда приезжаю в Москву. Иногда тоже могут написать, спросить, как дела и так далее. Какое-то общение поддерживаем.

- Они вас, случайно, не зовут обратно в команду?

- Звали-звали. Я говорю: в Премьер-лигу выйдете и придете (смеется).

- Скучаете по бывшей команде? По бывшим партнерам, по той атмосфере, по лиге в принципе?

- Слушайте, я просто не успеваю скучать. У нас в Челнах в команде супер-крутой коллектив, где мы с ребятами очень хорошо общаемся. Внутренне у нас все топово. Поэтому, наверное, не успеваю скучать по 2DROTS. А так, когда приезжаю в Москву, конечно, можем встретиться, посидеть покушать вместе, поговорить.

- А как «КАМАЗ», профессиональный футбольный клуб, вышел на вас, игрока из Медиалиги, и организовал этот переход?

- Мы искали клуб с моим агентом. Это была предсезонка. Ребята проходили подготовку к сезону. Были просмотровые матчи, тренировки во всех клубах ФНЛ. Договорились о просмотре. Я приехал, меня просмотрели. Сказали что-то в духе: он очень сильный, только физики не хватает (смеется). Подписали контракт - и вот, я здесь.

- Наверняка над решением о переходе вы долго не думали? Это ведь, грубо говоря, повышение.

- Да, конечно. Повышение в плане футбола 100%. В плане финансов я всегда говорил, что ушел на понижение. Но я и не против.

- А Дмитрий Кузнецов вам какое-нибудь финальное напутствие дал перед тем, как вы покинули 2DROTS?

- Сейчас и не вспомню. Наверное, какое-то давал. «В футбол играй» (смеется). Сказал, чтобы я выходил быстрее в Премьер-лигу, и все.

«Мечтаю заиграть в АПЛ. Хочу в Англию или Францию». Фото: социальные сети ФК «Камаз»

«Моим кумиром был Неймар. Он мне очень нравился»

- А футбольная мечта у вас какая-нибудь есть?

- Конечно. Все так же заиграть в АПЛ. Хочу в Англию или во Францию.

- За какую команду болеете в АПЛ? Есть какая-нибудь любимая?

- За которую я прямо болею - нет. Если по стилю игры, то... надо посмотреть, как «Ньюкасл» сейчас играет.

- Есть какой-нибудь игрок в РПЛ, который вас вдохновляет или вам интересен?

- Только если Головин, но он уже не в Премьер-лиге. Дзюба еще тоже - по самоотдаче и как футболист. Не просто так его вызвали в сборную недавно. Но в первую очередь Головин, потому что он атакующий футболист. Я тоже атакующий, а Дзюба все-таки нападающий.

- Кстати, о Дзюбе. Он недавно рекорд по голам за сборную России побил в игре с Гренадой. Как считаете, легитимно ли его достижение?

- Как-будто у него был выбор участвовать в каких-либо других соревнованиях со сборной. Такого же нету. Побил рекорд в тех матчах, где была возможность.

- А если обращаться к кумирам в европейском футболе, можете кого-то выделить? Например, Месси или Роналду?

- Неймар. Он мне очень нравился.

- В ситуации с Неймаром очень подходят ваши слова про психологию: часто растрачивал свой талант и форму на вечеринках и так далее.

- Да-да. При этом он был одним из лучших в эпоху Месси и Роналду.

В какой-то момент говоришь: «да пофиг, сколько лететь. 20 часов? да вообще все равно». Фото: социальные сети ФК «Камаз»

«Хотелось бы, чтобы «Краснодар» все-таки выиграл. Или «Локомотив». «Зенит» уже надоел»

- Возвращаемся к отечественному футболу. РПЛ сейчас идет серьезная борьба за чемпионство. Как считаете, кто в итоге возьмет титул?

- «КАМАЗ», конечно же, выиграет (смеется). Честно, не знаю. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» все-таки выиграл. Или «Локомотив». «Зенит» уже надоел (смеется). Давайте я скажу так: пусть «Локомотив» выиграет в этом году.

- Как считаете, кто по итогам этого сезона в Первой лиге выйдет в РПЛ?

- «Балтика», однозначно.

- Еще и «Торпедо», наверное.

- Посмотрим, как они будут дальше выступать. Мне кажется, «Балтика» точно выйдет.

- Многие футболисты еще говорят, что футбол в Первой лиге очень сложный из-за долгих перелетов, сложной географической логистики и так далее. А какие трудности на вашем опыте переживает игрок в ФНЛ?

- 100% перелеты достаточно сложные. Потому что разные команды в абсолютно разных точках России находятся. Да и с транспортировкой игроков тоже очень сложно. Но в любом случае ты к этому привыкаешь. В какой-то момент говоришь: «да пофиг, сколько лететь. 20 часов? Да вообще все равно».

- С другой стороны, дорога освобождает от плохих мыслей.

- В целом да. В какой-то момент ты можешь найти свои плюсы в этом. Главное их искать. Если ты будешь все время подавлен, то ничего хорошего не будет.

«Мы хотим оказаться как можно выше по окончании сезоне. Отдадим все силы, чтобы быть там». Фото: социальные сети ФК «Камаз»

«Нет такого, что ты резко решаешь: я устал в футбол играть. Главное, со своей головой справиться»

- Каковы задачи «КАМАЗа» на этот сезон?

- Этот вопрос, наверное, лучше подходит к главному тренеру. Но я бы ответил, что мы хотим оказаться как можно выше по окончании сезоне. Отдадим все силы, чтобы быть там.

- Новичок Даниил Моторин из «Рубина-2», кстати, тоже хорошо себя показывает.

- Наш «мотор» (смеется).

- Появлялась информация, что 18-летний защитник Ильяс Асылов завершил карьеру, потому что ему надоело играть в футбол. Вы можете как-нибудь это прокомментировать?

- То же, о чем мы говорили ранее - психологическое давление. В большом футболе это есть и всегда будет присутствовать. С этим надо справляться. В первую очередь психология. Нет такого, что ты резко решаешь: «я устал в футбол играть». Главное, со своей головой справиться. Остальное уже придет.

- А вы на тренировках не замечали какие-нибудь признаки того, что ему уже футбол надоедает?

- Ну, нет, такого не было. Я чувствовал, что он психологически подсел. В этом плане, ему реально тяжело было.

- В принципе, он еще молодой. Спустя какое-то время, может быть, вернется.

- Было бы круто. Он недавно в сборную вызывался ФНЛ 17 лет, очень хороший показатель.

- А его история с уходом из футбола не напомнила вашу, когда вы были вынуждены отказаться от этой игры в 16 лет?

- Нет, не напомнило. У меня были внешние факторы. Мы с ними хорошо не общаемся, может, у него тоже есть какие-то, которых мы не знаем. Нет, у меня не было такого.

«Главное, что это в прошлом. Что в нем рыться? Давайте дальше смотреть». Фото: скриншот с трансляции

«Никак не хочу с ней налаживать общение и продолжать его. Для меня этот человек в прошлом»

- Поподробнее о той истории, когда в 16 лет вам пришлось оставить футбол. Что вообще произошло тогда?

- Что-то произошло, отчего пришлось уйти из футбола (смеется). Жизненные обстоятельства, которые не предполагали моей дальнейшей карьеры.

- Еще были и истории о том, что вы участвовали на передаче «беременна в 16».

- Главное, что это в прошлом. Что в нем рыться? Давайте дальше смотреть.

- Как можете охарактеризовать свой период жизни, когда остались без футбола?

- «В поисках себя».

- А в какой момент вы поняли, что хотите вернуться обратно?

- Когда понял, что хочу заниматься только этим делом. Что удовольствие приносит только футбол.

- А вы в итоге с той девушкой, с которой тогда попали на эту передачу, никак больше не контактируете?

- Слава богам, нет (смеется). Никак не хочу с ней налаживать общение и продолжать его. Для меня этот человек в прошлом.