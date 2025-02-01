Игрок «Ирбиса» Малик Саберзянов сыграет в первом звене команды Востока на Кубке Вызова

Фото: irbis.ak-bars.ru

Нападающий Малик Саберзянов сыграет в первом звене команды Востока на Кубке Вызова МХЛ. Начало матча запланировано на 11:15 по мск. Церемония открытия мероприятия стартует в 11 часов по мск.

Партнерами по тройке Малика Саберзянова станут Егор Климович («Сибирские снайперы») и Егор Колесников («Молот»).

Отметим, что другие хоккеисты «Ирбиса» – Рашит Самигуллин и Геннадий Наумов – сыграют в третьей и четвертой паре защитников соответственно.

Для всех игроков «Ирбиса» это первый Кубок Вызова МХЛ в карьере.