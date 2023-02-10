Игрок ЦСКА Илья Агапов: «Не нашел контакта с тренерами в “Рубине” после Бердыева»

Воспитанник казанского «Рубина» Илья Агапов в минувшее зимнее трансферное окно перешел в московский ЦСКА. Перед заключительными сборами, в преддверии начала второй половины сезона, он дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорт», в котором рассказал, почему в него не поверили в «Рубине», и поделился эмоциями от вызова в сборную России.

Илья Агапов в минувшее зимнее трансферное окно перешел в московский ЦСКА

Фото: fcnh.ru

«Просто хотелось остаться в “Рубине” и помочь своей родной команде»

«Рубин» 12 января объявил об уходе Рустема Сайманова с должности гендиректора клуба. Слышал ли ты об этом? Если да, то как отреагировал?

Я был шокирован, когда узнал об этом. Очень неожиданно.

У тебя произошла довольно неприятная ситуация в «Рубине». Ты талантливый воспитанник, а от тебя отказались в родном клубе. Не расскажешь ли поподробнее – почему?

Я не могу сказать, что это прям очень неприятная ситуация для меня, просто хотелось остаться в «Рубине» и помочь своей родной команде. Почему не получилось в «Рубине»? Не удалось найти какой-то контакт с тренерами после Бердыева. Когда командой руководил Курбан Бекиевич, я постоянно привлекался в основную команду с Владиславом Микушиным. Мы ездили на сборы, полноценно работали на тренировках. Потом пришел Шаронов на пост главного тренера. У него был иной взгляд на футбол, в который я, видимо, не вписывался. Я нормально отнесся к этой ситуации, потому что какому-то тренеру могу нравиться, другому не нравиться.

Как оценишь работу академии «Рубина»? Будем честны, по пальцам одной руки можно посчитать воспитанников последних лет, которые заиграли во взрослом футболе.

Да, очень мало воспитанников «Рубина» играет на высоком уровне. Я не знаю, как готовят молодых игроков в академии клуба сейчас, как там все работает. Но когда я был там, все-таки у нас на хорошем уровне была подготовка.

«В наши годы было много талантливых воспитанников, сейчас, я уверен, тоже есть ребята, способные хорошо заиграть на взрослом уровне» Фото: rubin-kazan.ru

Можно ли сказать, что неудовлетворительная работа академии поспособствовала вылету «Рубина» в Первую лигу? Ведь даже Слуцкий в прошлом сезоне неоднократно говорил, что ему некем играть.

Не соглашусь, что именно плохая работа академии повлияла на то, что «Рубин» вылетел в Первую лигу. Тут, мне кажется, много факторов сыграло свою роль. В наши годы было много талантливых воспитанников, сейчас, я уверен, тоже есть ребята, способные хорошо заиграть на взрослом уровне.

Поддерживаешь ли с кем-то связь из ребят, с которыми был в академии?

Да, безусловно, поддерживаю связь с многими ребятами. У нас есть группа в Ватсапе специальная, где мы общаемся, узнаем, как у друг друга дела. Если в одно время в отпуске в Казани оказываемся, можем собраться, посидеть в какой-то кафешке, поговорить. С Владиславом Микушиным очень тесно общаемся, он является крестным отцом моего сына. С Абдуллиным Раилем регулярно разговариваю, с Артуром Сагитовым связь поддерживаем.

«Что касается тренировок, сложно выделить что-то примечательное, потому что сборы были посреди сезона, тренерский штаб не хотел нас сильно перегружать» Фото: fcnh.ru

«Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник»

Ты попал в сборную в период, когда национальная команда была отстранена от участия в международных матчах с европейскими сборными. Насколько тебе кажется эта ситуация критичной?

Если рассматривать со спортивной точки зрения, то это критично. У сборной нет возможности участвовать в отборочных матчах на предстоящие чемпионаты мира и Европы, играть на международных турнирах. К большому сожалению, не проводятся матчи с топовыми сборными. Остались только товарищеские игры, но даже их сложно организовывать, потому что далеко не все сборные соглашаются проводить матчи с нашей национальной командой.

А с какими бы сборными тебе бы хотелось сыграть в карьере?

С Францией, Аргентиной и Англией. Это мечта, несомненно. Но в целом уже играть в матчах в майке сборной России очень престижно для меня. Поэтому я буду рад сыграть с любой сборной и буду отдавать всего себя в этих матчах.

Что можешь вкратце рассказать о своем первом опыте во взрослой национальной сборной? Что больше всего запомнилось?

Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник. Самое запоминающееся – осознание того, что тебе сейчас предстоит играть за свою страну в основной команде сборной России, пусть даже в товарищеском матче. Что касается тренировок, сложно выделить что-то примечательное, потому что сборы были посреди сезона, тренерский штаб не хотел нас сильно перегружать.

Как тебе тренировочный процесс Карпина? На что он делает упор в тренировках?

Валерий Георгиевич очень большой упор делает на тактические упражнения. Я помню, как много времени уделялось тому, как лучше перестраиваться защитникам при обороне. Нам постоянно что-то подсказывали. Большой акцент также делался на то, как лучше и правильнее защитникам начинать атаки. То есть изучались по большей мере основы футбола. Я думаю, это связано опять же с тем, что много молодых игроков вызывает Карпин на последние сборы. Ему всех нужно изучить, за всеми понаблюдать в тренировочном процессе.

«В «Спартаке-2» более основательно подготавливают молодежь к основе, потихоньку подводят ее к первой команде со временем. Это, пожалуй, единственное отличие» Фото: spartak.com

«Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости, людей на стадионах стало меньше»

Ты поиграл определенный период карьеры в «Спартаке-2». Чем там отличается подход к футболистам в отличие от «Рубина»?

В «Спартаке-2» более основательно подготавливают молодежь к основе, потихоньку подводят ее к первой команде со временем. Это, пожалуй, единственное отличие.

Если бы остался на сезон еще в «Спартаке-2», как думаешь, как бы развивалась твоя карьера?

Не любил никогда загадывать, строить теории. Все, что ни делается, все к лучшему. Возможно, оказался бы в другом клубе на просмотре, не в «Пари НН». Такие вещи всегда сложно спрогнозировать.

Находишься ли уже в предвкушении матча «Спартак» – ЦСКА?

Конечно! Главное дерби России, жду его с нетерпением.

В этом сезоне был введен Fan ID. Насколько для тебя важны фанаты на стадионе? Все-таки дерби и при полупустых трибунах – довольно грустная история.

Фанаты, безусловно, важны на стадионе. Они заводят нас, поддерживают в непростые времена, являются в какой-то степени двигателем команды. Мы слышим прекрасно все их песни, крики. Это помогает тебе пребывать в тонусе. Введение Fan ID сильно отразилось на посещаемости, людей на стадионах стало меньше. При полупустых трибунах всегда играть тяжелее.

«Представить не мог, что окажусь в таком большом клубе, как ЦСКА» Фото: pfc-cska.com

«По сравнению с другими клубами ЦСКА – это совершенно другой уровень»

Мог ли ты еще полгода назад представить, что окажешься в ЦСКА?

Полгода назад даже мысли не было об этом. Представить не мог, что окажусь в таком большом клубе, как ЦСКА. Когда я выступал за «Пари НН», все мысли были только о том, как помочь команде и добиться с ней больших результатов.

Как проходит сейчас процесс адаптации? Сыграны первые матчи на сборах – как впечатления?

Адаптация идет хорошо, познакомился с многими ребятами. Единственный момент – у меня была небольшая травма на первых сборах, поэтому еще не прочувствовал по полной игру в матчах. Поэтому надеюсь, что получится показать свой уровень на заключительных сборах.

По первым впечатлениям что можешь сказать о тренировочном процессе Федотова? Что примечательного можешь выделить?

Могу сказать, что во всех командах, в которых я играл, именно первые тренировки на сборах были самые тяжелые и изнурительные. В ЦСКА тренерский штаб так же требует выполнять большой объем работы. Пока что мне сложно выделить отличительные особенности тренировок Федотова, потому что из-за травмы я провел буквально 3-4 полноценных тренировки.

А в каком клубе были самые тяжелые, энергозатратные тренировки?

Я думаю, что в ЦСКА. Хоть я и недавно присоединился к клубу, но уже с первых дней понял, что на тренировках нужно будет много пахать. По сравнению с другими клубами ЦСКА – это совершенно другой уровень.

В ЦСКА на данный момент после «Зенита» собраны, пожалуй, сильнейшие легионеры лиги: Медина, Карраскаль, Мойзес. Как тебе их игра?

Они действительно являются одними из лучших легионеров в нашей лиге. Я это прочувствовал и когда играл против них, и когда просто наблюдал со стороны. Игроки очень высокого уровня, мне кажется, это ни для кого не секрет. Я бы их даже поставил вровень с легионерами «Зенита» по уровню, не стал бы кого-то возвышать, кого-то принижать.

«Игорь Дивеев является одним из лучших российских защитников в РПЛ сейчас, большой профессионал» Фото: pfc-cska.com

«Да, слышал, что Акинфеев любит поругать молодых за незнание истории клуба»

Игорь Акинфеев периодически любит поругать молодых игроков ЦСКА за незнание истории клуба. Разговаривали ли вы с ним? Может, какие-то советы уже успел дать за первые дни сборов?

Да, слышал, что Игорь любит поругать молодых за незнание истории клуба. До меня, видимо, очередь еще не дошла (улыбается). Еще не успели нормально пообщаться. Но уже жду этот разговор, готовлюсь к нему.

На кого ты равняешься из защитников? Есть ли у тебя какие-то кумиры?

Очень симпатизирую Калиду Кулибали из «Челси». Очень нравится его игра и то, как он видит поле.

Что можешь сказать об Игоре Дивееве – человеке, с которым предстоит играть в паре во второй половине сезона?

Он является одним из лучших российских защитников в РПЛ сейчас, большой профессионал.

Есть мнение в футболе, что все центральные защитники делятся на два типа: ведущий и ведомый. Ты больше к какому типу принадлежишь?

Мне кажется, это ошибочное мнение. Каждый из центральных защитников действует от своих сильных сторон. Кто-то подсказывает больше партнерам, как лучше перекрывать зоны во время обороны. Кто-то, наоборот, здорово страхует при скоростных атаках соперника. В любом случае оба защитника общаются постоянно в течение матча, и говорить о том, что один управляет другим в процессе игры, неправильно и ошибочно.

Фото на анонсе: fcnh.ru