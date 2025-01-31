Игрок «Ак Барса» Мифтахов попал в рейтинг вратарей по количеству «сухих» матчей

Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов попал в рейтинг лучших киперов по количеству матчей без пропущенных шайб, согласно пресс-службе КХЛ.

Мифтахов провел четыре «сухих» матча и занял седьмое место в списке. Остальной топ выглядит так:

1 – Зак Фукале («Трактор», восемь матчей).

2 – Даниил Исаев («Локомотив», семь матчей).

3 – Денис Костин («Сибирь», шесть матчей).

4 – Максим Дорожко («Витязь», пять матчей).

5 – Владислав Подъяпольский («Динамо-Москва», пять матчей).

6 – Семен Вязовский («Салават Юлаев», четыре матча).

8 – Василий Демченко («Динамо-Минск», четыре матча).

9 – Джереми Смит («Куньлунь», четыре матча),

10 – Иван Просветов (ЦСКА, четыре матча).

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет с «Ладой» на выезде. Матч начнется в 18:00 по мск.