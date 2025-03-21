Играют важную роль в сохранении биобаланса: в Татарстане отметили День лесов

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Для восстановления и увеличения площади лесов в этом году лесники Татарстана проведут работы по лесовосстановлению и лесоразведению на общей площади 4,7 тыс. гектаров. Об этом рассказал сегодня первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному дню лесов.

«Мы планируем заготовить семена лесных растений в объеме 11,4 тыс. килограммов и вырастить не менее 30 млн сеянцев и саженцев в лесных питомниках. Важнейшим направлением нашей работы остается охрана лесов от пожаров. В настоящее время мы полностью готовы к новому пожароопасному сезону», – отметил он.

Разработан сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана. Во время пожароопасного сезона авиационное патрулирование будет проводиться на территории всего лесного фонда.

«В этом году предусмотрено 265 летных часов. Авиапатрулирование лесов будет осуществляться по четырем утвержденным маршрутам», – заметил Зарипов.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров в свою очередь сообщил, что леса в Татарстане занимают площадь более 1,2 млн гектаров. Лесные экосистемы играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия и устойчивого развития планеты.

«Леса – уникальный природный дар, они улучшают качество воздуха, защищают почву и водные объекты, а еще это место обитания множества растений и животных», – подчеркнул он.

Кузюров напомнил, что лесные экосистемы играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности – обеспечивают людей орехами, грибами и ягодами, защищают поля от эрозий, способствуют сохранению влаги в почве, что положительно сказывается на урожае сельхозкультур.

Вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова констатировала, что леса играют важную роль в сохранении биобаланса на планете, устойчивого развития и здоровья людей.

«В Татарстане День лесов отмечается в контексте международных инициатив. Обмен знаниями, технологиями, разработка совместных проектов помогают нам объединить усилия и понимать те процессы, которые происходят в лесах», – сказала она.

Мероприятие прошло в Казанском государственном аграрном университете.

Международный день лесов (International Day of Forests) ежегодно отмечается 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Главная цель экологического праздника – привлечение внимания общественности к проблемам сохранения лесов и повышение осведомленности об их важнейших экологических, экономических и социальных функциях. В 2025 году праздник посвящен теме «Леса и продовольствие».