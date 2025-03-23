Играючи обыграли «Кузбасс» и вышли на «Зенит» Алекно: итоги 1/4 для «Зенита-Казань»

Сегодня «Зенит-Казань» победил «Кузбасс» в ответном матче четвертьфинала Суперлиги и вышел в полуфинал. Но первый матч между командами вновь показал, что проблемы с настроем у казанцев еще не исчезли. О ключевых событиях сегодняшней игры - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс» на кураже и вышел в полуфинал

Двухматчевое противостояние казанского «Зенита» и «Кузбасса» получилось достаточно неравномерным. Так, в первом матче команда Алексея Вербова одержала победу у себя дома (3:0), но нельзя сказать, что она далась легко.

В домашней встрече клубы шли «ноздря в ноздрю». Кемеровчане были заряжены на победу, а «Зенит» испытывал некоторые проблемы в своей игре. К примеру, команде были присущи ошибки. Так, Максим Михайлов трижды ошибся на подаче.

«Может быть, перерыв сказался или стадия турнира, но мы сыграли не слишком раскованно. Рад, что наши ближайшие резервисты во второй партии получили глоток вот этого воздуха плей-офф, потому что это тоже немаловажно. Но у ребят не получилось провести этот отрезок качественно. Думаю, они и сами недовольны. Нельзя ждать, что соперник сам проиграет», - отзывался об игре своей команды Алексей Вербов.

Тем не менее, сегодня «Зенит» сыграл куда лучше. Победа была с тем же счетом, что и в домашнем матче – 3:0. Но чувствовалось, что на выездной встрече «сине-бело-голубые» играли на кураже. Ошибок было куда меньше, реализация лучше. Подтверждают это цифры матча – 25:17 в первом сете и 25:12 во втором. Лишь в третьей партии «Кузбасс» навязал бой, но и там «Зенит» оказался сильнее, 25:19. Сам Вербов после игры заявлял, что он очень доволен настроем своей команды в сегодняшней игре. Итог – выход казанцев в полуфинал.

Интересный факт: за кемеровскую команду играет Егор Сиденко, который проводит свой дебютный сезон за «Кузбасс». Его отец Константин Сиденко входит в тренерский штаб «Зенита-Казань». Но сегодня он не сумел огорчить команду своего отца. Напротив, показав не самое лучшее свое выступление. В первой партии он ошибся на подаче, что подарило победу «Зениту» в том отрезке игры. Однако в целом он неплохо показывал себя в нынешнем сезоне. Молодой талант несколько раз признавался лучшим игроком своей команды по версии фан-сектора. А в игре с «Газпромом-Югра» (3:0) стал лидером по очкам – 13. Кто знает, возможно, в будущем он будет работать уже под руководством своего отца.

Фото: zenit-kazan.com

В полуфинале Казань ждет «Зенит» Владимира Алекно – проблемы с настроем надо исключить

Возвращаясь к словам Вербова о недостатке настроя, нужно напомнить, что этот недуг преследует клуб по ходу всего текущего сезона. Да, «Зенит» прошел «Кузбасс», но, будем честны, это было ожидаемо. Здесь проблемы с настроем нивелировались классом и опытом игроков. Но что, если они повторятся уже в полуфинале?

В нынешнем сезоне мы уже несколько раз видели, как казанцы терпели поражения из-за недостаточного настроя. Причем это было в финалах – Кубка Легенд и Кубка России. Тогда за счет уровня игроков вытащить матч не получилось, поскольку противостояло им московского «Динамо» (1:3, 0:3, соответственно), у которого уровень исполнителей ничем не хуже.

В полуфинале Суперлиги соперник будет куда серьезнее. По регламенту, казанцы должны сыграть с командой, которая получила самый низкий рейтинг в «регулярке». И таким, скорее всего, станет «Зенит» Владимира Алекно, который сегодня обыграл «Локомотив» (3:1). Конечно, им может стать и «Динамо-ЛО», если победит московское «Динамо», но такое случится с крайне низкой вероятностью. Поэтому ждем пятое зенитовское дерби в текущем сезоне.

Сейчас петербургский «Зенит» – далеко не так команда, которая предстала перед казанцами осенью минувшего года. В данный момент это один из лучших клубов Суперлиги. Сам Сиденко после прошлого зенитовского дерби заявлял, что команда Алекно с каждым матчем становится сильнее.

В этом случае казанцы должны выйти на площадку голодными до победы. Как, например, сегодня. Повторимся, у «Зенита» буквально горели глаза, они почти не замечали сопротивления соперника.

Фото: belogorievolley.ru

Как дела у других команд?

Помимо «Зенита» Алекно, сегодня играли «Белогорье» с «Динамо-Урал» (3:2). Первый матч белгородцев с уфимцами был очень напряженным. Команда Александра Волкова с большим трудом одержала победу со счетом 3:2 у себя дома. Казалось, что ответная игра будет не легче для «Белогорья», поскольку она проходила уже на площадке «Динамо».

Так и случилось. Гости сегодня еле-еле добыли победу на тай-брейке, как и в первой игре. Белгородцы ошибались, было заметно, что они нервничают. К счастью для них, в полуфинал они прошли. Уфимцам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы обыграть столь грозного соперника.

«Белогорье» с трудом обыграло соперника, который, откровенно говоря, уступает ему в классе. В связи с этим возникают сомнения насчет их дальнейших перспектив. В следующей стадии белгородцы встретятся с победителем динамовского дерби между Москвой и Сосновым Бором. С большей долей вероятности в полуфинал выйдет коллектив Константина Брянского.

Кстати, о «бело-голубых»». Розыгрыш 1/4 финала закончится именно матчем двух «Динамо». Первая встреча состоится завтра, 24 марта в 17:00 в Сосновом Бору. Ответный матч пройдет 27 марта в Москве в 19:00.

Фото на анонсе: zenit-kazan.com