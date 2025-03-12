«Играет просто блестяще и получает удовольствие». Юрий Семин о Кварацхелии в ПСЖ

Фото: sscnapoli.it

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин, подводя итоги игры 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Ливерпулем» (1:0, пен. 4:1), поделился мысоями об игре бывшего хавбека «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Этот матч, на мой взгляд, был лучшим в этой Лиге чемпионов. Лучшая игра по качествам, по эмоциям, по всему. Совершенно другой «ПСЖ». И после Мбаппе они стали больше командой, потому что много атакуют, но и все обороняются. В защиту идут и Хвича, и Дембеле, и Барколя. Они стали более сплоченной командой. Кварацхелия играет блестяще. Когда надо – на команду, когда надо, совершает индивидуальные действия. Баланс всех действий говорит о том, что он полностью вошел в команду и стал важной фигурой. Тройка нападающих – Хвича, Барколя и Дембеле, – на мой взгляд, одна из лучших в Европе. Если в начале чувствовалось, что ему не нравится играть на позиции центрального нападающего, то сейчас он получает удовольствие. Большой объем работы на команду. Закономерно «ПСЖ» прошел дальше», – поделился мыслями Семин с «СЭ».

Напомним, грузинский футболист перешел в ПСЖ из «Наполи» в нынешнее зимнее трансферное окно. Ранее 24-летний футболист выступал за казанский «Рубин» с 2019 по 2022 год. Еще ранее он был игроком молодежного состава «Локомотива», где пересекался с Юрием Семиным.