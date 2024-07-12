«Игра в бэнди и эстафеты»: в Татарстане проходит «Слёт ТОПовых профессионалов»

С 12 по 14 июля на территории Особой Экономической зоны «Алабуга» проходит Окружной слет трудовых отрядов подростков «Слет ТОПовых профессионалов». На мероприятии собрались порядка 400 школьников из трудовых отрядов подростков Татарстана и 21 региона страны, в том числе из ЛНР.

В этом году направлению трудовых отрядов подростков исполняется 5 лет, направление появилось на федеральном уровне в 2019 году, последние годы ввиду актуальности темы подростковой занятости, Российскими студенческими отрядами проделана работа по развитию направления в регионах, сегодня трудовые отряды подростков есть в 51 регионе.

В Татарстане развитием трудовых отрядов занимается Республиканский центр студенческих трудовых отрядов при Минмолодежи РТ.

«Нам очень важно, чтобы возможность получать трудовой опыт была не только у совершеннолетних ребят, но и у подростков. Среди ребят в возрасте 15-17 лет самый высокий запрос на работу в каникулярное время – более 90% из них хотят зарабатывать летом. Российские студенческие отряды, совместно с комитетом Госдумы по молодежной политике активно работают над тем, чтобы дать возможность несовершеннолетним трудится без вреда для учебы и здоровья. Ранее мы уже упростили процедуру трудоустройства ребят, сократив количество документов, которое необходимо собрать, внесли в Госдуму закон, позволяющий подросткам работать в выходные дни во время каникул. Не менее важный момент в том, чтобы подобрать хорошего работодателя – трудовой семестр для подростка должен быть не только про зарплату, но и про профориентационную деятельность. Именно сейчас ребята принимают решения о том, кем хотят стать в будущем и важно помочь им выбрать верный вектор движения», - отметил директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

Основная задача Слета – познакомить ребят с возможностями трудоустройства для несовершеннолетних. В программу вошли лекции и мастер-классы по направлениям деятельности студенческих отрядов, квест «ТОПовое лето с РСО», разработка материалов «ТОПы. Перезагрузка», спортивные эстафеты, игра в бэнди и спевки. Также школьники станут участниками Республиканского молодежного форума «Работа молодым».

«Сегодня, здесь, на территории Республики Татарстан, исполняется моя мечта. Ровно пять лет назад мы создали направление трудовых отрядов подростков, осознавая, что мы должны стремиться к тому, чтобы у вас были такие же трудовые проекты, как у студенческих отрядов, разнообразные рабочие места и, самое главное, возможность видеть перспективы роста и развития. Именно здесь, в Алабуге, вы сможете продолжить своё обучение, построить карьеру и найти работу. Сегодня моя мечта осуществилась, и я хочу выразить благодарность особой экономической зоне «Алабуга» за реализацию этого потрясающего проекта. Мечтайте вместе с Российскими студенческими отрядами, а мы, взрослые, всегда готовы вам помочь», - прокомментировала Екатерина Шальнева, руководитель направления трудовых отрядов подростков Центрального штаба Российских студенческих отрядов.

Этим летом с июля по август на территории ОЭЗ «Алабуга» организован межрегиональный трудовой отряд подростков Российских студенческих отрядов. Участниками трудового проекта «Алабуга ТОП» станут более 200 подростков из 10 регионов России в возрасте от 16 до 17 лет. Татарстан на проекте представляют ребята из Казани, Заинска, Альметьевска, Нижнекамска, Елабуги, Мензелинска и Набережных Челнов.

«В старших классах школы ты особенно сильно ощущаешь взросление, хочется быть самостоятельным, иметь финансовую независимость. К сожалению, найти вакансию, будучи школьником, не так просто. Здорово, что помимо работы мы знакомимся с передовыми предприятиями. Алабуга – это уникальный опыт, и я думаю о том, чтобы вернуться сюда на постоянную работу уже после окончания университета», - делится Анастасия Тюлькина, девушка приехала работать на проект из Казани, сейчас она возглавляет трудовой отряд подростков «Борцы».

Межрегиональный проект «Алабуга ТОП» - первый опыт Российских студенческих отрядов в организации трудового проекта для подростков. Молодые люди работают под руководством наставников горничными и уборщиками территорий. Подростки трудоустроены по срочному трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Также помимо трудовой деятельности для участников проекта будет организована и досуговая деятельность: творческие и спортивные мероприятия.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят более 1 миллиона человек. За эти годы существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие нашей страны.