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Игра «Рубина» с «Волгой» в Казани анонсирована, как «Теплый матч»
Встреча 21-го тура Первой лиги между «Рубином» и «Волгой» в Казани анонсирована, как «Теплый матч». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Так, болельщикам на стадионе обещают инфракрасные обогреватели в зоне фудкортов, горячую еду и бесплатный чай, развлечения в чаше стадиона, а также автограф-сессию с одной из легенд «Рубина».
Напомним, игра начнётся 12-го марта в 15:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».
Стоит отметить, что в данный момент команда Юрия Уткульбева находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Свой первый матч после зимнего перерыва «Рубин» проведет 6-го марта против «Кубани» в Краснодаре.
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