Игра «Рубина» с «Волгой» в Казани анонсирована, как «Теплый матч»

Встреча 21-го тура Первой лиги между «Рубином» и «Волгой» в Казани анонсирована, как «Теплый матч». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, болельщикам на стадионе обещают инфракрасные обогреватели в зоне фудкортов, горячую еду и бесплатный чай, развлечения в чаше стадиона, а также автограф-сессию с одной из легенд «Рубина».

Напомним, игра начнётся 12-го марта в 15:00 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена».

Стоит отметить, что в данный момент команда Юрия Уткульбева находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Свой первый матч после зимнего перерыва «Рубин» проведет 6-го марта против «Кубани» в Краснодаре.