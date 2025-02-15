«Игра показала, что у нас есть проблемы»: почему сборная КНДР разгромила «Рубин»

Эта встреча (1:4) стала дебютной для команды Рашида Рахимова в рамках заключительного этапа подготовки. О причинах поражения «Рубина» и реакции Рашида Рахимова на все происходящее - читайте в специальном репортаже корреспондента «ТИ-Спорта» со сборов казанского клуба в турецком Белеке.





Фото: rubin-kazan.ru

«Дардан, а ты вообще знаешь, против кого вам сегодня играть?»

До матча чуть больше часа. В спортивном центре «Калиста» вдоль поля одиноко тренируется защитник «Рубина» Илья Рожков. Получив досадную травму во время вторых сборов, молодое дарование казанской академии продолжает восстановление.

Как у тебя самочувствие? – спрашиваем Илью, заканчивающего разминку.

Слушай, да все хорошо, нога почти не беспокоит. Сегодня не буду играть, пока берегут меня. – С улыбкой отвечал Рожков.

Вечернее турецкое солнце продолжало озарять пышным светом газон на крохотном стадионе. Столбик термометра колебался на отметке в плюс 14-15 градусов. Чем не идеальные условия для футбола?

Внезапно из подтрибунного помещения вышел некий мужчина в спортивном костюме команды КНДР. Я подумал про себя: «Почему бы не спросить его должность, вдруг окажется тренером? Если так, то поспрашиваю его о «Рубине». Будет здорово, если он, как и остальные, вспомнит легендарную победу над «Барселоной», а еще лучше опишет какими-то добрыми словами Казань!»

Передо мной совершенно случайно оказался наставник КНДР. Правда, счастье это длилось недолго. Поняв слово «coach» в обращении к нему, тренер, при этом, ни на один мой вопрос ответить не смог из-за того, что элементарно не говорил на английском ни на каком уровне. Даже имя пробормотал свое так, что разобрать его не имелось возможности. Хотя допускаю в то же время, что корейский специалист мог надурить меня. Вдруг у него была установка свыше не общаться с журналистами, особенно иностранными.

В целом, сборная КНДР сполна оправдала стереотип о своей закрытости. Подробной информации о ней не знали ни тренеры «Рубина», ни футболисты.

«Дардан, а ты вообще знаешь, против кого вам играть сегодня?» – спросил я вышедшего одним из первых разминаться Шабанхаджая.

«Если честно, друг, понятия не имею. Я про страну-то их мало чего знаю, не то, что про сборную», – иронично отвечал мне добродушный Дардан.

В Турции сборная КНДР пребывает уже больше месяца. Сейчас команда активно готовится к заключительным четырем матчам, которые у нее остались в рамках отбора на ЧМ-2026 года. То есть это полноценная и главная сборная страны, которая решает серьезные задачи.

Правда, на сегодняшний день шансы КНДР выйти в групповой этап мундиаля в Северной Америке практически равны нулю. Команда занимает последнее место в таблице, набрав за все прошлые игры всего два очка. Тем не менее, теоретические шансы на успех и выход из группы через дополнительный этап у КНДР есть.

Поэтому азиатский коллектив с удовольствием играет в Турции против российских команд. До «Рубина» у КНДР были матчи с «Балтикой» (1:1), «Тюменью» (1:0) и «Ленинградцем» (2:3). Так что какую-то картину, пусть и смутную, тренерский штаб казанцев в преддверии вчерашней встречи имел.

Фото: © Евгений Романов, «Татар-Информ»

Почему «Рубин» вышел на первый тайм в синих манишках?

«Рубин» вышел на матч с основной обоймой. В старте появились Даку, Ходжа, Иву, Вуячич, Йочич, Кабутов, Ставер – все те, кто был лидером команды в осенней части сезона. Игра в исполнении казанцев обещала быть содержательной. Но стартовый свисток в матче был дан далеко не сразу.

Буквально за 10 минут до начала игры обнаружилось, что и «Рубин», и сборная КНДР привезли одинаковые красные комплекты форм. Как сообщили администраторы казанского клуба корреспонденту «ТИ-Спорта», «Рубин» подавал обращение сопернику с просьбой привезти иной комплект формы.

Но то ли в КНДР об этом забыли, то ли просьба была проигнорирована – до конца неизвестно. В общем и целом, корейцы как ни в чем ни бывало вышли на поле в красной форме, чем привели в удивление российскую сторону. В итоге переодеваться в синие манишки побежали футболисты «Рубина».

Когда игроки вернулись на поле в новых образах, практически вся команда во главе с тренерским штабом покрылась улыбками до ушей. От подобных вещей профессиональные спортсмены вероятно успели давно отвыкнуть.

«Рубин» начал матч против КНДР с позиции силы. С первых минут казанцы взяли под контроль мяч и старались играть во владение, позиционные атаки. Правда корейцы оказались не промах, решив сразу продемонстрировать свою спортивную агрессию.

Словно герои из культового фильма «Убойный футбол», они начали подсекать игроков «Рубина». В какой-то момент на лице Рашида Рахимова даже начал появляться легкий испуг и смятение от всего происходящего. Русскоговорящие футболисты казанского клуба то и дело прибегали к родному матерку, а из уст легионеров слышался пронзительный крик после каждого второго подката.

Корейцы играли грубо, местами даже грязно. Арбитры матча сильно не разбрасывались желтыми карточками в адрес футболистов КНДР, но и на откровенное хамство глаза не закрывали. Уже на 14-й минуте первого тайма за чрезмерно грубый фол был удален Кван Сон Хан.

Шокирующий разгром «Рубина» в исполнении сборной КНДР

Преимущество в одного футболиста должно было предопределить победу «Рубина». Однако в меньшинстве сборная КНДР умудрилась разгромить команду Рахимова (4:1). Корейцы забивали дальними обводящими ударами, вскрывали казанскую оборону через быстрые атаки. У «Рубина» в составе мячом престижа отметился лишь Никола Чумич на закате встречи.

Сложно сказать, сказалась ли на результате недооценка соперника со стороны «Рубина», но во втором тайме коллектив из столицы Татарстана просто развалился. В стартовый академический час «Рубин» показывал неплохое движение. Опасные моменты были и у Шабанхджая, с пенальти мог отличиться Даку, но не забил.

Во втором тайме достойная игра в нападении у казанцев ушла. У «Рубина» постоянно возникали проблемы в переходных фазах атак, мяч не держался в ногах, а те эпизоды, которые возникали в штрафной КНДР, не завершались голами из-за чудовищной реализации.

По словам Рахимова, поражение «Рубина» сборной КНДР было по делу

«Эта сборная уже месяц тренируется, поэтому игроки очень хорошо друг друга знают. Матч показал, что есть много моментов, на которые нужно обратить внимание. Огромное количество моментов было у нас, их нужно было реализовывать. Уже в первом тайме нужно было вести в три мяча, тогда бы этого обескураживающего счёта не было. Но пропустили в конце первого тайма и в начале второго. Корейцы показали, что скорость и организация – их сильные качества. Они активные, агрессивные, вступают в единоборства, имеют быструю скорость. Это отличает все восточно-азиатские команды. Игра показала, что у нас есть проблемы», – подчеркивал Рашид Рахимов по окончании встречи в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Сборная КНДР в минувший вечер была однозначно лучше готова физически и переиграла «Рубина» в скоростях и выносливости. Класса у азиатской команды было немного, зато характера и желания хоть отбавляй.

Футболисты «Рубина» покидали поле подавленными. Больше остальных переживал голкипер команды Евгений Ставер, пропустивший четыре мяча. Несколько голов КНДР и правда, были на совести вратаря.

С другой стороны, в этом необходимости нет. «Рубин» сыграл плохо, провалив особенно второй тайм. Кстати, в манишках после перерыва вышли уже корейцы. Пошли на уступки казанцам, дабы у «Рубина» не возникли проблемы по спонсорским обязательствам.

До матча с «Сочи» (18 февраля) у команды Рахимова есть время, чтобы провести плодотворную работу над ошибками. В этом сезоне южане являются одними из лидеров Первой лиги. Легкой прогулки у «Рубина» с «Сочи» однозначно не будет.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru