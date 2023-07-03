Игра на кубызе, уроки по войлоковалянию: жителей Казани познакомят с башкирской культурой

Фото: скриншот трансляции с делового понедельника в мэрии Казани

В казанском парке Горького 5 июля состоится первое в этом году мероприятие просветительского проекта «Древо жизни», посвященное башкирской культуре. Событие пройдет в рамках Года националах культур и традиций, объявленном Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила заместитель руководителя исполкома Гузель Сагитова.

«Гости смогут познакомиться с традиционными костюмами, украшениями, декоративно-прикладным искусством, традиционными играми, пословицами, музыкальными инструментами башкир, а также получить уроки игры на традиционных башкирских инструментах — кубызе и курае», — отметила докладчица.

Помимо этого, для всех желающих будут организованы мастер-классы по изготовлению башкирского нагрудного украшения, росписи деревянной посуды, созданию брошей с башкирским орнаментом, войлоковалянию и вышивке.

«Подготовлена программа и для самых маленьких участников праздника. Это и квест, и сказки, и игры. А на главной площадке состоится мастер-класс по башкирскому танцу, который проведут участники проекта „Самауырлы ритайым“ из Уфы», — добавила Гузель Сагитова.

Самым же ожидаемым событием вечера станет выступление популярного кураиста из Республики Башкортостан, лауреата международных и всероссийских конкурсов Юлая Касимова.

Просветительский проект «Древо жизни» впервые был реализован в 2022 году. На первых четырех мероприятиях проекта горожан познакомили с культурой поволжских народов, их историей и родным языком. В парке «Черное озеро» прошли вечера, посвященные удмуртской, марийской, мордовской и чувашской культурам.

«Событийные мероприятия летом не останавливаются ни на один день. Они перемещаются под открытое небо, что позволяет максимально расширить круг зрителей и участников. В частности, продолжается большая программа, посвященная Году национальных культур и традиций», — прокомментировал культурную жизнь города мэр Казани Ильсур Метшин.