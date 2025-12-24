«Игра на чувствах»: психотерапевт назвала три способа вербовки детей

Психотерапевт Фарида Волгина рассказала о психологических приемах, которые, по ее словам, используют украинские спецслужбы при вербовке подростков. В интервью для документального фильма ГТРК «Татарстан» и УФСБ РФ по РТ специалист выделила три основных метода воздействия на детей.

По словам Волгиной, один из самых распространенных способов – это игра на чувствах и создание иллюзии «понимания». Манипуляторы выстраивают доверительный тон общения, особенно если ребенок не получает эмоциональной поддержки дома.

«Если в семье нет эмоциональной связи с детьми. Если дома не разговаривают с ними, не узнают об их проблемах. А в переписках звучит якобы понимание, разделение интересов – и начинается манипуляция», – объяснила психотерапевт.

Второй прием – материальная мотивация. Деньги, отмечает специалист, становятся особенно действенным инструментом в отношении детей из неблагополучных семей.

«Украинским спецслужбам легче работать с детьми из неблагополучных семей, где есть желание у детей легко и быстро заработать», – подчеркнула Волгина.

Третьим фактором она назвала стремление подростков к приключениям. Вербовщики нередко подают задания как игру в шпионов, что подогревает любопытство и желание выделиться, толкая детей на преступления.

