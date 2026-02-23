Игра между «Сочи» и ЦСКА отменена. Лига обещает сообщить решение по матчу»

Фото: пресс-служба ПХК ЦСКА

Запланированный на 17:00 матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и ЦСКА не состоялся. Причиной отмены стала оперативная обстановка в регионе: в пресс-службе лиги пояснили, что в Сириусе и Сочи повторно введен режим угрозы атаки беспилотников.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» - ЦСКА не будет продолжен.

Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», – говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее матч переносили с 17:00 на 18:00, после чего еще на 15 минут.



Старт встречи все же состоялся, однако после первого периода (0:0) было принято решение не продолжать игру.