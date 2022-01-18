Игра между «Синтезом» и «Астаной» перенесена из-за событий в Казахстане

Игра ватерпольного чемпионата между «Синтезом» и «Астаной» будет перенесена из-за событий в Казахстане. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор СК ВВС «Синтез» Максим Осмоловский.

«Игры не будет. „Астана“ отменила игры. Они позвонили и попросили перенести матч на неопределенный срок», — сказал Осмоловский.

При этом он добавил, что «Астана» пока не снялась с чемпионата, но пока нельзя точно сказать, что будет дальше с клубом.

Ближайшие матчи «Синтез» проведет с «Балтикой» – встречи пройдут в Санкт-Петербурге 22 и 23 января. 28 и 29 января казанцы сыграют дома с «Москомспорта».