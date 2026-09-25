Игра между «Барысом» и «Нефтехимиком» перенесена

Фото: khl.ru

Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между астанинским «Барысом» и нижнекамским «Нефтехимиком» перенесена с 25 на 26 сентября в связи с объявленным в Казахстане днем общенационального траура.



Об этом сообщает сайт турнира. Отметим, что матч должна был пройти сегодня в 17:30 по московскому времени.

«В связи с объявлением 25 сентября 2026 года в Республике Казахстан днем общенационального траура и с учетом договоренности между клубами департамент проведения соревнований КХЛ принял решение о переносе матча №87 "Барыс" – "Нефтехимик" с 25 на 26 сентября 2026 года в 13:00 по местному времени», – сказано в заявлении.



Ранее, министерство обороны Казахстана сообщало, что во время учений в Мангистауской области на побережье Каспия из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море, 14 из них погибли, троих удалось спасти. По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям «Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения».