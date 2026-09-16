Игра Большунова: как «Королю лыж» продержаться в спорте без «международки»

В эти выходные в Малиновке пройдет летний чемпионат страны по лыжероллерам. Главный вопрос турнира - приедет ли туда Александр Большунов. Например, его тренер Юрий Бородавко нас обнадеживает. А мы предлагаем поразмышлять, что до сих пор может двигать трехкратным олимпийским чемпионом без международной арены - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мы готовы увидеть нового Большунова?

За последние восемь лет, с Олимпиады 2018 года, Александр Большунов прошел путь от юнца, финишировавшего с товарищами на юниорском чемпионате мира до абсолютного величия. Судите сами, спортсмен достиг всего - трехкратный олимпийский чемпион (ели бы не отстранение, мог бы кратно увеличить это число), с реноме «в одиночку обыгрывающий норвежцев». Но есть в этом всем и ложка дегтя - отстранение, да и «заносить» Сашу на внутренней арене стало все чаще.

То он потолкается с Бакуровым (и сделает того известным только благодаря этому эпизоду), то поругается с федеральным каналом. Потом была Олимпиада, и его открытые выпады в прессе про норвежцев - про «приехал бы и забрал медали», думаю, все помнят. Этим летом, случилось и еще кое-что - он дал интервью, где открыто заявил, что подумывает о завершении карьеры.

И с одной стороны - этот парень выиграл все, о чем можно только мечтать, когда приходишь в спорт. Титул «Короля лыж» просто так не дают. С другой - есть некая недосказанность. В этом смысле, куда важнее посмотреть на ситуацию шире и понять, а что заставляет Александра все еще оставаться на лыжне. И первое, что сразу лежит на поверхности - семья. Успехи на этом «фронте» дадут Большунову еще больше сил.

В конце июля у них с супругой Анной родилась вторая дочка - девочку назвали Оливия (первая дочка - Ева). Ради этого события Александр даже отпрашивался у Бородавко со сборов. Да что там, ему сами Дмитрий Свищев (председатель Ассоциации лыжных видов спорта и сноуборда России) с Еленой Вяльбе (заместитель председателя Ассоциации лыжных видов спорта и сноуборда России) разрешили пропустить предсезонное общение руководителей со сборной.

Он присоединится к группе позднее - на сборе в Италии. А накануне, Юрий Бородавко заявил неоднозначно, витиевато, но настойчиво - дескать, ждите Сашу на летнем чемпионате страны в Малиновке.

«Саша решит сам (бежать ли на чемпионате России), он – самодостаточная единица. И сам определит, готов ли он. В моем понимании, какие-то дистанции он может пробежать», - сказал Бородавко «РИА Новости Спорт».

Александр Большунов с дочкой Евой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подчеркнем, что этот турнир пройдёт в три дня - с 19 по 21 сентября. И включит в себя три дистанции - разделку, спринт и масс-старт.

Вторая важная причина, почему спортсмен «не повесил лыжи на гвоздь» - потенциальное возвращение на международную арену. Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев нас всех немного обнадежил, когда на дальневосточном форуме сказал, что наших лыжников допустят под нейтральным статусом. Но все, по классике, оказалось не так просто. FIS очнулась и проговорила, что нужно будет ещё подписать некоторую декларацию. Правда, что там будет в этом документе - большой вопрос.

В международной организации сами были в замешательстве, и уже который раз откладывают фактуру. Вроде как, всё должно проясниться в этот четверг, уверял нас Свищев. Но опять же - будет ли содержимое декларации удобоваримо для Большунова? А если он даже и подпишет, не найдется ли у иностранных «друзей» ещё поводов для подлянок, чтобы не пустить сильнейшего лыжника в мире? Надеемся, какие-то ответы получим уже в четверг.

«Большунову важно доказать себе: «Я всё еще борюсь»

А пока люди в пиджаках и за закрытыми дверьми в Швейцарии (там находится штаб-квартира FIS) вершат судьбу российских лыжников, мы предлагаем продолжить разговор про мотивацию Большунова. И поговорить про психологическую сторону данного вопроса.

Чтобы получше разобраться и понять, какая эмоция и желание могут двигать Сашей, и зачем ему заявляться на летний чемпионат страны, мы обратились к спортивному психологу с многолетним опытом Иванне Швецовой:

«На мой взгляд, решение Большунова выступить на чемпионате России по лыжероллерам — это не про «не тот старт». Это про способ психологической самозащиты. Он оказался в ситуации, где всё решают другие: FIS, нейтральный статус, политика. Я могу ошибаться, но, похоже, лыжероллеры — единственная доступная сейчас соревновательная площадка, где спортсмен снова может контролировать хоть что-то. Выйти на старт, побороться, почувствовать адреналин — это способ не потерять себя как спортсмена. Ему сейчас важно доказать не кому-то конкретному, а самому себе: «Я всё ещё здесь, я всё ещё борюсь». Победа на внутреннем турнире, разумеется, не заменяет Олимпиаду, но она возвращает ощущение смысла и тонуса», - сказала Швецова «ТИ-Спорту».

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И добавляет, наверное, важное, в отношении Саши:

«А ещё для спортсмена это, я бы сказала так, своего рода проверка на верность своему призванию: «Нравится ли мне это без олимпийских рекордов?» Ответ на этот вопрос во многом определит, что будет дальше с его карьерой. Так что это не слабость и не странный выбор. Это ход сильного человека, который не хочет смириться с обстоятельствами и ищет свой способ оставаться в игре», - пояснила Швецова «ТИ-Спорту».

Тут ещё важный момент - заглянул в статистику и увидел, что Большунов всего дважды выигрывал летний чемпионат страны. Что ж, еще один стимул и «пинок» для самого себя - есть что доказывать. И отличная мотивация на зиму.