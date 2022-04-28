Игорь Угольников получит госпремию имени Жукова за фильм «Подольские курсанты»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госпремии имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2022 году. Документ размещен на портале правовой информации.

Так, в области литературы и искусства отмечены российский актер, кинорежиссер, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников — за военно-исторический художественный фильм «Подольские курсанты», председатель Союза художников РФ Андрей Ковальчук и руководитель магаданской отделения всероссийского союза Константин Кузьмин — за мемориал «Героям АЛСИБА» в Магадане.

В области военной науки были отмечены составители военно-исторического труда «Высшие офицеры Великой Страны» — первый замначальника ГУ кадров Минобороны РФ Юрий Бобров, замначальника ГУ кадров Минобороны Сергей Боцвин, начальник отдела кадров Главного командования Сухопутных войск Артем Гарковенко, а также начальник ГУ кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.

В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, а также работники корпорации — Руслан Гоменюк, Владимир Ефремов, Илья Хомяков и Владимир Ярмолюк. Также в списке лауреатов — начальник Главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Андрей Богомолов, заместитель гендиректора по вооружению и военной, специальной технике Государственного научно-исследовательского института авиационных систем Юрий Кислицын и начальник Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Евгений Шмырин.

Все они были награждены за создание управляемого комплекса ракетно-бомбардировочного вооружения модульного построения и системы авиационных многоцелевых управляемых ракет тактического назначения.