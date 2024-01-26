Игорь Шувалов осмотрел казанский лицей «Перспектива», построенный при поддержке ВЭБ.РФ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов посетил казанский многопрофильный лицей «Перспектива», который построен при поддержке госкорпорации. Он осмотрел учебные классы, оборудование и инфраструктурную базу учебного заведения.

«Для нас важно было посетить этот лицей, потому что это совместный проект федерального и республиканского Правительства. По этой программе по всей стране мы планировали построить 150 школ по всей стране. Скорее всего, число будет чуть меньше в связи с ростом цен на строительство, но Татарстан не подвёл, выполнил все свои обязательства, и в прошлом году мы открыли уже три новых учебных заведения. Школа впечатляет, огромная территория в пять гектар, здесь можно возвести ещё несколько корпусов», — отметил Шувалов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также в стенах школы он провел встречу со студенческим и школьным активом Татарстана. Ее промодерировал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Перед началом глава Минмолодежи провел для ребят лекцию о том, какие возможности для молодых людей есть в республике.

«В Татарстане созданы возможности для самореализации молодежи в разных направлениях от улучшения жилищных условий до творчества, отдыха, интеллектуального развития и многого другого. Каждый из молодых людей сегодня имеют намного больше возможностей, чем было даже 20 лет назад. Таких школ, как эта, тогда тоже не было. Качественная инфраструктура создаётся для того, чтобы вы получили достойное образование и состоялись как личности», — обратился к школьникам и студентам министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Они получили возможность задать интересующие их вопросы председателю ВЭБ.РФ. Среди тем были направления технологического развития страны, оптимизация учебного процесса, федеральные проекты для молодежи, научный прогресс и многие другие.

«Сейчас перед нами стоит главная задача в части молодежи — воспитать их в любви и заботе старшего поколения. Именно они несут ответственность за молодых людей. Президент России Владимир Путин ежедневно говорит об этих приоритетах», — ответил на один из вопросов Шувалов.

Кроме того, он восхитился экономикой Татарстана и назвал Казань одним из городов — флагманов России.

«Татарстан — это уникальное место в нашей стране, где можно реализоваться в любой профессии. Здесь хорошая, сильная экономика, большое население. Казань — один из городов-лидеров нашей страны, она очень изменилась за последние годы. В республике можно прожить счастливую профессиональную жизнь», — заявил Шувалов.