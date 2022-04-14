Игорь Шувалов: «Надеемся с проектом “Сколково” построить партнерство с Иннополисом»

Крупнейшие IT-центры страны, такие как «Сколково» и «Иннополис», должны объединить усилия, чтобы стать флагманами инновационной повестки развития страны. Такое мнение выразил председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов по итогам совещания в Иннополисе.

«Мы надеемся вместе с проектом “Сколково” и “Сколтехом” построить реальное партнерство с Иннополисом, и мы надеемся стать флагманами инновационной повестки развития страны. В нынешних условиях мы должны полагаться на собственные силы. В республике накоплен огромный научный технологический потенциал, здесь живут талантливые люди», – сказал Шувалов.

Глава «ВЭБ.РФ» дал высокую оценку темпам развития Иннополиса.

«Город состоялся, развивается. Мы сегодня видели детей, которые шли в школу. Мы видим, как в городе развита социальная инфраструктура, здесь первоклассные рабочие места, а самое главное – здесь первоклассный университет», – отметил он.

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и генеральный директор «ОЭЗ “Иннополис”» Ренат Халимов сегодня заключили соглашение о развитии двустороннего сотрудничества. Партнеры утвердили план мероприятий по организации совместной работы. Документ подписан в присутствии Председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова и Президента Татарстана Рустама Минниханова.