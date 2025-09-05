Игорь Семшов: «Рубин» не убеждает, что может подняться выше седьмого места

Фото: rubin-kazan.ru

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов в беседе с «РБ Спорт» оценил старт «Рубина» в сезоне РПЛ 2025/26.

«Сыграли в первом тайме в свой футбол, забили два мяча. Даку сделал дубль, но в целом мог бы и пять мячей забить. А потом стандарт, на которых обычно «Рубин» очень внимателен, – и первый ответный гол, и глупый пенальти – и ничья. По нынешним трактовкам это пенальти, но я бы такие не ставил.

И пока в целом «Рубин» по старту чемпионата не убеждает в том, что сможет подняться выше седьмого места, которое занял в прошлом году. Удивительный на самом деле результат матча – для «Рубина», который классно контратакует, 2:0 в гостях к перерыву – идеальный счет. Как умудрились отдать победу, непонятно», – отметил Семшов.

После семи туров «Рубин» занимает седьмое место в таблице чемпионата.