Игорь Сандлер о Большом фестивале музыки: «Жил бы Моцарт — играл на гитаре и синтезаторе»

Рок жив и, более того, стал классикой, как и джаз, причем в будущем последует новый виток развития рока. Такой прогноз на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной Большому зимнему фестивалю музыки в Казани, сделал член жюри фестиваля — продюсер и основатель фестиваля Woodstock Russia Игорь Сандлер.

«Я стал слушать рок в 60-е. И я уверен: Моцарт, если был бы жив, на гитаре и синтезаторе играл бы — это 100 %. В школе рока детишки шести-семи лет так вваливают! Современные дети так интересуются именно рок-культурой, причем всеми ее направлениями, что я сам поражаюсь, на сколько это востребовано сейчас. Я уверен, что рок-музыка стала уже классикой, как и джаз. И будет новый виток ее развития», — подчеркнул Сандлер.

Большой зимний фестиваль музыки проходит в Казани с 9 по 11 февраля. Зимний проект в третий раз объединил «Волга-Волга Fest» и Big Twin Fest, площадкой для его проведения стала Big Twin Arena.

Первый день прошел в формате онлайн-квартирника, на котором выступили уже добившиеся известности рок-музыканты. Хедлайнерами второго фестивального дня стали Павел Пиковский и Константин Кулясов (солист группы «Анимация»). День 10 февраля стал конкурсным в рамках эксперимента: организаторы впервые решились объявить отбор исполнителей, пригласив в финал (концерт) из более чем 60 заявок лишь шесть групп, которые отыграли на сцене свои получасовые программы.

«Я, как и все, хотел бы увидеть молодых, дерзких, чтобы в душе успокоится и понять, что за нами огромный пласт, который будет точно так же постепенно над нами формироваться, формировать творческую почву. Хочется, чтобы в Татарстане, на моей малой родине, появились коллективы, которые создадут культурную почву для всей большой и многонациональной страны. Подобные фестивали помогают любому автору, любому исполнителю, любому коллективу каким-то образом открыть окно к зрителям и показать себя. Если тебе дают возможность выйти на условную центральную сцену любого города, если артист начинает петь, а публика разворачивается и он поет им в спины, говорят иногда: „Публика была сегодня не моя“. Публика не моей не бывает. Бывает — артист делает что-то не так. Неважно, в каком возрасте, в какой фазе своего развития находится артист. Если он харизматичен, если в нем внутри это есть, он публику свою с любого фестиваля зацепит. У молодежи есть вот это окно, которое открыто подобными мероприятиями», — поделился своим пониманием контекста Константин Кулясов.

Все заявившиеся коллективы, отметил художественный руководитель фестиваля «Волга-Волга» Антон Салакаев, оказались достойными настолько, что «можно было брать 50 из 60 и делать большой фестиваль».

«Мы-то думали, что будет, как обычно это бывает, много зеленых, несформировавшихся еще коллективов. В этот раз история не повторилась, а была совершенно новой. Финалисты были отобраны по критериям разных стилей — чтобы в концерте приняли участие исполнители как тяжелой музыки, так и фолк-рока, и классического русского рока. Да, мы примем решение, но главный свой выбор сделает публика и зритель на концерте», — добавил Салакаев.

Жюри предстояло решить, кто из начинающих рок-творцов достоин стать участником фестиваля Woodstock Russia в Москве, летнего фестиваля «Волга-Волга» в одном из городов Татарстана, а также какая команда откроет итоговый день Большого зимнего фестиваля в Казани. На нем сегодня, 11 февраля, выступят известные рокеры: «Волга-Волга», «Дом кукол», «Хмельная Ворга», «Макс и Ко», «Обе-Рек», а также Артур Беркут, экс-солист группы «Ария».