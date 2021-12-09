Игорь Привалов: «Управление регионом — это три кита, на которых все держится»

Руководитель Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов назвал отличительные черты управленческой школы Татарстана. Об этом он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

«Около четырех лет назад в Татарстан приезжал гендиректор компании Boeing. Во время публичной лекции он сказал, что любая компания держится на трех китах — управление инновациями, бережливое производство и подготовка кадров. Если в компании не занимаются человеческим ресурсом, то она развалится. То же самое с регионом, ничего нового. Управление регионом — это такие же три кита, на которых все держится», — заявил собеседник информагентства.

Привалов пояснил, что если в Татарстане запускается какая-то программа, то руководство республики берет эту работу под контроль. «Каждый год у нас реализуются новые программы. Например, по строительству ФАПов, дорог, благоустройству дворов. При этом большое внимание уделяется распределению средств, используются инструменты бережливого производства и проектного управления», — подчеркнул он.

Руководитель высшей школы добавил, что и кадрами в регионе занимаются серьезно. «Президент Татарстана, который уделяет много времени саморазвитию, самое серьезное внимание уделяет развитию человеческого капитала республики. И это один из ключевых аспектов успешности Татарстана. Ведь регион будет оставаться конкурентоспособным только в том случае, если у него есть подготовленная команда управленцев. Без команды управленцев не получится то, что сегодня получается у республики», — отметил он.

По мнению Привалова, руководством Татарстана управленческая вертикаль выстроена так, что «она работает как часы». «И особенность в том, что эти часы не нужно серьезно корректировать, их нужно только вовремя заводить. Регион оценивается не заводами, а подготовленностью кадров. Есть крылатое выражение: „Заводы можно построить, пароходы можно купить, но этим кто-то должен управлять, иначе будет катастрофа”», — заключил он.