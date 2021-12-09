Игорь Привалов о госслужбе: «Нельзя говорить о том, что всем это дано»

Руководитель Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов рассказал, кто смог бы успешно реализовать себя на госслужбе. Своим мнением он поделился в интервью ИА «Татар-информ».

«Нельзя говорить о том, что всем это дано. Прежде всего, нужно любить людей, уметь работать с ними, а главное — искренне желать сделать жизнь граждан республики лучше. Несмотря на небольшую заработную плату, всё равно государственная и муниципальная служба является, не побоюсь этого слова, престижной. Но не всем дано быть госслужащими», — заявил собеседник информагентства.

Привалов рассказал, что в высшей школе была программа «Малая академия государственного и муниципального управления», рассчитанная почти на 500 часов. На нее набирали студентов старших курсов, которые проходили практику в министерствах. После окончания института они получали второе образование.

«И были студенты, окончившие „Малую академию“, которые говорили, что не видят себя на государственной службе. Мне один молодой человек сказал, что представлял себе всё это совсем по-другому. Решил, что будет заниматься бизнесом, пойдет на завод, на какое-то предприятие», — отметил он.