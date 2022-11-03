Игорь Паньшин проверил условия жизни мобилизованных на «Казань Экспо»

Сегодня заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин проверил, в каких условиях живут и проходят боевое слаживание мобилизованные татарстанцы.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сначала он побывал в «Казань Экспо», где его встретил генеральный директор Роберт Миннагалиев. Который и провел экскурсию для Игоря Паньшина, подробно рассказал в каких условиях проживают военнослужащие.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На сегодняшний день, в "Казань Экспо" мобилизованные расположены в двух павильонах. Мы обеспечиваем им полное, комфортное проживание. Все военнослужащие получают трехразовое питание, круглосуточно им оказывается медицинская поддержка по необходимости. Еще здесь мы оказываем юридические и банковские услуги. У военнослужащих есть постоянный доступ к периодической печати, которую пополняет Татмедиа», – рассказал Генеральный директор «Казань Экспо» Роберт Миннагалиев.

После этого он отправился на танковый полигон, где пройдут занятия мобилизованных по боевому слаживанию. Ему покажут, как проходит обучение операторов беспилотников, а на войсковом стрельбище прожемонстрируют, как мобилизованные отрабатывают навыки тактической медицины.

После чего Игорю Паньшину покажут как проходит тактическая армейская стрельба в тире.