Игорь Паньшин: Миллион кибератак в короткий период обрушилось на все органы власти

Миллион кибератак в течение короткого периода обрушилось на все органы власти и важные инфраструктуры в России. Об этом заявил заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Игорь Паньшин на заседании Координационного совета по защите информации.

«С 24 февраля мир серьезно изменился, и вопросы безопасности, в том числе информационной, выходят на первый план, несмотря на то, что в некоторых субъектах есть проблемы по финансированию тех или иных программ, в том числе экономических и социальных», – сказал спикер.

Паньшин отметил, что Татарстан – это самый передовой регион не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом в России.

«Сегодня на выставке мы увидели, насколько республика ушла далеко вперед, в частности, по защите информации. Конечно же, есть чему поучиться всем регионам ПФО», – подчеркнул он.