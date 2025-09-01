Игорь Осинькин возглавил ФК «Сочи»

Фото: pfcks.ru

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин официально стал главным тренером футбольного клуба «Сочи» вместо Роберта Морено. Об этом сообщил президент южан Борис Ротенберг.

«Все видели, что получился провальный сезон, что Роберт Морено не справился с задачей, которая ему была поставлена. Хотя он старался, но, видно, его испанский менталитет не дал ему такой возможности. Морено строил игру клуба, как будто у него там игроки какой-нибудь "Барселоны", которые сами всё должны делать.

В России спортивная традиция другая. Тренерская работа — это именно работа с каждым спортсменом, с каждым членом команды. Есть тренер, а вся команда — это его дети. Он с каждым своим "ребёнком", своим подопечным спортсменом должен непременно разговаривать, должен вытаскивать из него все самые лучшие качества. Игроки должны стараться, они уже школу прошли, но вот их максимум тренеру нужно вытаскивать.

Лично я считаю, что как раз Игорь Витальевич Осинькин способен это сделать. Он будет разговаривать, он будет с каждым спортсменом, с каждым воспитанником работать и общаться так, чтобы игрок во время матча находился в нужном месте в нужный момент. Чтобы каждый игрок построил свою игру, чтобы была команда. А команда будет тогда, когда каждый игрок будет бороться не только за свою семью и за свой спортивный результат, а будет бороться за тренера. Этого не было в команде при Морено. И я считаю, что Осинькин это изменит. Верю, что мы увидим изменения на поле, на табло и в турнирной таблице», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

«Сочи» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь 1 очко.

Испанский наставник возглавлял «Сочи» с 2024 года.

Осинькин покинул пост «Крылышек» по итогам сезоне 2024/2025.