Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

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Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 3 сентября 2032 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Обозначение закреплено по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, включая организацию концертов, размещение рекламы, а также гостиничные и ресторанные услуги.

Песня «Третье сентября» была написана Игорем Крутым на стихи Игоря Николаева, исполнил ее Михаил Шуфутинский. Особую популярность композиция приобрела в 2010-х годах, когда строки «календарь переверну» и «горят костры рябин» стали мемами в интернете. Регистрация также распространяется на ряд других видов услуг.