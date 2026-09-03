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Общество 3 сентября 2026 11:22

Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года

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Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 2032 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября» до 3 сентября 2032 года, выяснил корреспондент ТАСС.

Обозначение закреплено по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг, включая организацию концертов, размещение рекламы, а также гостиничные и ресторанные услуги.

Песня «Третье сентября» была написана Игорем Крутым на стихи Игоря Николаева, исполнил ее Михаил Шуфутинский. Особую популярность композиция приобрела в 2010-х годах, когда строки «календарь переверну» и «горят костры рябин» стали мемами в интернете. Регистрация также распространяется на ряд других видов услуг.

#игорь николаев #игорь крутой #композиторы
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