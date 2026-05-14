14 мая 2026

Игорь Никитин высказался об игре Александра Радулова в финале Кубка Гагарина

Фото: пресс-служба ХК "Локомотив"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высоко оценил игру 40-летнего нападающего «Локомотива» Александра Радулова в финальной серии Кубка Гагарина.

«Внутренняя энергия и стержень дают ему шансы постоянно улучшать самого себя. Вокруг него сильная команда, классные партнёры, высокие задачи. Да и раздражитель в финале такой, что лучше не придумаешь», — сказал Никитин «Чемпионату».

Он также отметил, что следит за ходом розыгрыша. «Конечно, мы все серии с полуфиналов смотрим. Много интересного и в КХЛ, и в НХЛ. Классного хоккея сейчас хватает», — добавил тренер. «Локомотив» ведёт в серии со счётом 1-0. Второй матч состоится 14 мая.

