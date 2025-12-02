news_header_top
Игорь Никитин объяснил, почему Спронг не попал в заявку на матч с «Салаватом Юлаевым»

Игорь Никитин объяснил, почему Спронг не попал в заявку на матч с «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин по окончании матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 по булл.) объяснил, почему в заявке команды на игру отсутствовал нападающий Даниэль Спронг.

«Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите всё про эффектные вещи. Это две большие разницы», – цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

После 32 матчей с 32 очками «армейцы» идут восьмыми в таблице Западной конференции.

