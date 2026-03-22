Игорь Никитин: армейское дерби в первом раунде — благо для всей лиги

Фото: ska.ru

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от противостояния с петербургским СКА в стартовом раунде Кубка Гагарина. Первый матч серии запланирован на понедельник, 23 марта.

Наставник армейцев признался, что еще несколько лет назад подобный расклад, при котором два армейских клуба встречаются уже на старте плей-офф, казался маловероятным. «Думаю, что для лиги это хорошо. Очень много ровных команд, и мы не исключение. Хотя какая разница, с кем играешь в первом раунде, если задача — пройти его», — приводит слова Никитина Sport24.

Отвечая на вопрос о состоянии команды перед началом плей-офф, тренер сообщил, что в обойме практически все хоккеисты: «У нас только Владислав Провольнев выбыл, но это случилось достаточно давно. А так все ребята в обойме, все сегодня тренировались».

Никитин также прокомментировал проблемы с реализацией моментов, возникшие в концовке регулярного чемпионата. «Здесь палка о двух концах. Конечно, хотелось бы забивать побольше голов, и парни, скажем так, свою проделанную работу реализовывали. С другой стороны, умение играть в таком напряжённом графике тоже не натренируешь. Относимся к этому как к части процесса. Нельзя перескочить, информации очень много новой для ребят, много новых требований. Как правило, бывает такое, что одна функция угнетает другую, нужно время, чтобы вторая функция вернулась на прежний уровень. Мы это понимаем прекрасно и не форсируем, поддерживаем ребят», — заявил главный тренер ЦСКА.