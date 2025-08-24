Игорь Матвиенко: «Россия ничего не потеряла без «Евровидения»

Игорь Матвиенко

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Россия не понесла никаких потерь в культурном плане после ухода с конкурса «Евровидение». Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказал продюсер и член жюри «Новой волны» Игорь Матвиенко.

«Лично я считаю, что особых потерь для нас нет. Потеря могла быть разве что для тех артистов, кто там выступал: для Димы Билана это был мощный старт, а Полина Гагарина уже была звездой к моменту участия», – отметил он.

По словам продюсера, раньше участие в «Евровидении» объединяло страны в рамках Евросоюза, но в последнее время ситуация изменилась.

«Сейчас ситуация другая: это не мы инициировали уход, но фактически «Евровидение» больше не связано с нами. Мы продолжаем свой путь отдельно – можно сказать, проводим собственную «свадьбу» под названием «Интервидение», – добавил Матвиенко.

Он также рассказал, чего не хватало российским артистам на международном конкурсе, чтобы чаще занимать первые места.

«Это сложный вопрос. Номер должен быть очень ярким, песня – запоминающейся. «Евровидение» даже выработало свой стиль песен, которые когда-то были в тренде, и при этом удивительно, что они почти не связаны с радиоформатом – это особый стиль именно для конкурса. Кстати, Филипп Бедросович Киркоров хорошо чувствует этот стиль. Я бы сказал, что это именно концертный стиль песен. Поэтому очень мало из них потом идет «в народ», – рассказал продюсер.

Матвиенко также подчеркнул важность зрелищности номера.

«Все должно вокруг летать, взрываться, перья должны из тебя вылетать или, наоборот, в тебя втыкаться», – заключил он.

