Игорь Матвиенко оценил шансы на переезд «Новой волны» в Казань

Член жюри конкурса «Новая волна» и продюсер Игорь Матвиенко в интервью «Татар-информу» оценил перспективы того, что фестиваль останется в Казани на постоянной основе. Ранее с подобной инициативой выступил гендиректор конкурса Александр Румянцев, заявив о его возможном переезде при условии согласия руководства республики.

«Сейчас говорить об этом рано, нужно немного подождать и посмотреть, как все пройдет. Насколько я знаю, в Казани действительно проводится множество крупных мероприятий: здесь прошла, например, Универсиада в 2013 году. Город постоянно становится площадкой для значимых событий, развивается в плане спорта», – отметил продюсер.

Он также добавил, что Казань вполне могла бы организовать свой крупный фестиваль, подобный «Славянскому базару» в Белоруссии.

«Если здесь придумают что-то такое глобальное – было бы интересно. И из Москвы-то ехать всего ничего. Конечно, сейчас инициативу чаще перехватывают Москва и Питер, но многое будет зависеть от вашего министерства культуры и людей, которые управляют процессом. Потенциал у этого прекрасного города, безусловно, есть», – подчеркнул Матвиенко.

