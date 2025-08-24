Игорь Матвиенко объяснил секрет долгожительства конкурса «Новая волна»

Игорь Матвиенко

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» уже более 20 лет остается актуальным благодаря тому, что здесь в том числе появляются новые имена российской эстрады. Такое мнение в интервью «Татар-информу» выразил член жюри и продюсер Игорь Матвиенко.

«Вы знаете, в отличие от многих других фестивалей и разных телевизионных шоу, за редким исключением, «Новая волна» действительно дает новые имена. И их огромное количество: Сергей Лазарев, Люся Чеботина, Полина Гагарина, Дима Билан и многие другие (бывшие участники «Новой волны», – прим. Т-и.). Это означает, что конкурс действительно работает», – отметил Матвиенко.

Он также оценил заслуги композитора, продюсера, председателя жюри «Новой волны» Игоря Крутого.

«Обычно шоу заканчивается, и на этом заканчивается и все остальное – ни новых имен, ни песен, ничего. С «Новой волной» все иначе, и именно поэтому они существуют уже более 20 лет. Молодец Игорь Крутой! Недаром же у него такая фамилия», – заключил собеседник информагентства.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».